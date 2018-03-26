В Італії затримали ймовірних спільників берлінського нападника Аніса Амрі

В Італії під час антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох ймовірних спільників Аніса Амрі, який вчинив терористичний акт на різдвяному ярмарку у Берліні у грудні 2016 року. Про арешт чотирьох тунісців та одного палестинця неподалік від Рима італійські правоохоронні органи повідомили в четвер, 29 березня, повідомляє інформагенція dpa.

Один із заарештованих підозрюваних вихідців з Тунісу підозрюється італійською поліцією у тому, що він роздобув для Амрі фальшиві документи, за допомогою яких той мав змогу пересуватись Європою. Тож заарештованого тунісця звинувачують серед іншого в сприянні нелегальній міграції та фальшуванні документів. Раніше троє із затриманих тунісців були визнані такими, що становлять небезпеку, й мали залишити країну.

Палестинця підозрюють у плануванні нападів та закликів до нападів на "невірних". 37-річний чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності через злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Не виключено, що заарештований палестинець підтримував непрямий контакт з Анісом Амрі, наголошують в італійській поліції.

Нагадаємо, 19 грудня 2016 року виходець з Тунісу Аніс Амрі спрямував викрадену ним вантажівку в натовп людей на різдвяному ярмарку в центрі Берліна. В результаті теракту загинули 12 осіб, десятки людей були поранені. 23 грудня Амрі був убитий в Мілані під час перестрілки з поліцейськими.