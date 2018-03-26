 В Італії затримали ймовірних спільників берлінського нападника Аніса Амрі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

В Італії затримали ймовірних спільників берлінського нападника Аніса Амрі

Чотирьох вихідців з Тунісу та одного палестинця затримали в передмісті Рима за підозрою в контактах з берлінським нападником Анісом Амрі, повідомили в італійській поліції.

Поблизу Рима заарештували п'ятеро ймовірних спільників нападника в Берліні Аніса Амрі - поліція

На місці скоєння теракту в Берліні під час роковин трагедії, грудень 2017 року

В Італії під час антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох ймовірних спільників Аніса Амрі, який вчинив терористичний акт на різдвяному ярмарку у Берліні у грудні 2016 року. Про арешт чотирьох тунісців та одного палестинця неподалік від Рима італійські правоохоронні органи повідомили в четвер, 29 березня, повідомляє інформагенція dpa.

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19 грудня, в річницю наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок в Берліні, що забрав життя 12 людей, в Німеччині згадують його жертв. (19.12.2017)

"Я вбив людину. І часто думаю про це", - розповів італійський поліцейський про драматичні події ночі на 23 грудня минулого року, коли він застрелив терориста Аніса Амрі. (17.12.2017)

У день роковин нападу на різдвяний ярмарок у Берліні канцлерка Німеччини Анґела Меркель визнала, що німецькі органи влади припустилися помилок, які не слід повторювати в майбутньому. (19.12.2017)

Один із заарештованих підозрюваних вихідців з Тунісу підозрюється італійською поліцією у тому, що він роздобув для Амрі фальшиві документи, за допомогою яких той мав змогу пересуватись Європою. Тож заарештованого тунісця звинувачують серед іншого в сприянні нелегальній міграції та фальшуванні документів. Раніше троє із затриманих тунісців були визнані такими, що становлять небезпеку, й мали залишити країну.

Палестинця підозрюють у плануванні нападів та закликів до нападів на "невірних". 37-річний чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності через злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Не виключено, що заарештований палестинець підтримував непрямий контакт з Анісом Амрі, наголошують в італійській поліції.

Нагадаємо, 19 грудня 2016 року виходець з Тунісу Аніс Амрі спрямував викрадену ним вантажівку в натовп людей на різдвяному ярмарку в центрі Берліна. В результаті теракту загинули 12 осіб, десятки людей були поранені. 23 грудня Амрі був убитий в Мілані під час перестрілки з поліцейськими.
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