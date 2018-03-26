В Іспанії арештували підозрюваного українського хакера, який викрав понад мільярд євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018

Про арешт 34-річного українця Дениса К., який жив з 2014 року в іспанському місті Аліканте, повідомив у понеділок, 26 березня, на прес-конференції в Мадриді міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Сойдо. За даними міністра, йдеться про найбільш небезпечного кіберзлочинця з усіх, яких будь-коли вдавалося знешкодити іспанській поліції. Його прізвище поки не розголошується. За даними слідства, жертвами хакера стали понад 100 банків з 40 країн. Однак основні розкрадання ним були здійснені в банках Росії.

Операцію з пошуку і викриття хакера іспанці вели три роки за сприяння Інтерполу і американського ФБР. Він був заарештований ще 6 березня, проте в інтересах слідства ця інформація не розголошувалася. Зараз справою арештованого займається слідчий Національної судової палати Іспанії Мануель Гарсія Кастельон. Міністр Сойдо заявив також, що, за попередніми даними, сума викраденого перевищує 1 мільярд євро, хоча мова може йти і про значно більшу суму - аж до 10 мільярдів.

Злочинна мережа

Про те, як діяв хакер і створена ним злочинна мережа, розповів DW комісар відділу боротьби з кіберзлочинністю Національної поліції Іспанії Рафаель Перес. За наявними у нього даними, українець розробив низку вірусів, за допомогою яких проникав у комп'ютерні мережі банків. Гроші з них виводилися шляхом переказів на рахунки численних спільників у різних країнах - 15 з них вже виявлено - або ж вилучалися безпосередньо з банкоматів, які "керувалися" хакером за тисячі кілометрів. За послуги спільники отримували половину вкраденої суми, а решту пересилали лідеру групи, який зберігав награбоване в криптовалюті.

Як зазначив Перес, хакер віддавав перевагу російським банкам, оскільки їхні системи захисту часто є "застарілими і відносно легко піддаються зламу". У нього не було якихось політичних мотивів. Поліцейський комісар повідомив, що Денис К. здійснював також напади на банки і банкомати практично всіх європейських країн і США. Тільки в першому триместрі 2017 року ним було викрадено півмільйона євро в банкоматах Мадрида. В інших європейських країнах за один день йому вдавалося викрадати від 800 тисяч до 1,5 мільйона євро.

Після арешту, за словами співрозмовника DW, суд наклав арешт на котедж хакера, в якому він проживав з дружиною і донькою, на його автомобілі і на коштовності, оцінені в півмільйона євро.