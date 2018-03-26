 В Іспанії арештували підозрюваного українського хакера, який викрав понад мільярд євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018
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Новини

В Іспанії арештували підозрюваного українського хакера, який викрав понад мільярд євро

Заарештований в іспанському Аліканте хакер Денис К., за даними поліції, очолював міжнародне злочинне угруповання, котре, як підозрюють, пограбувало понад 100 банків в 40 країнах світу.

Іспанські правоохоронці заарештували Дениса К. ще 6 березня

Іспанські правоохоронці заарештували українського хакера Дениса К. ще 6 березня

Про арешт 34-річного українця Дениса К., який жив з 2014 року в іспанському місті Аліканте, повідомив у понеділок, 26 березня, на прес-конференції в Мадриді міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Сойдо. За даними міністра, йдеться про найбільш небезпечного кіберзлочинця з усіх, яких будь-коли вдавалося знешкодити іспанській поліції. Його прізвище поки не розголошується. За даними слідства, жертвами хакера стали понад 100 банків з 40 країн. Однак основні розкрадання ним були здійснені в банках Росії.

Операцію з пошуку і викриття хакера іспанці вели три роки за сприяння Інтерполу і американського ФБР. Він був заарештований ще 6 березня, проте в інтересах слідства ця інформація не розголошувалася. Зараз справою арештованого займається слідчий Національної судової палати Іспанії Мануель Гарсія Кастельон. Міністр Сойдо заявив також, що, за попередніми даними, сума викраденого перевищує 1 мільярд євро, хоча мова може йти і про значно більшу суму - аж до 10 мільярдів.

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У тій чи іншій мірі від протизаконних дій кіберзлочинців постраждало не менше 41 відсотка німецьких користувачів інтернету. Про це свідчать результати спеціального опитування. (05.02.2018)

Хакери, які раніше атакували сервери МЗС Німеччини, викрали протокол щодо Brexit та документи щодо переговорів ЄС з Україною та Білоруссю. Про це повідомляє Spiegel Online. (10.03.2018)

Злочинна мережа

Про те, як діяв хакер і створена ним злочинна мережа, розповів DW комісар відділу боротьби з кіберзлочинністю Національної поліції Іспанії Рафаель Перес. За наявними у нього даними, українець розробив низку вірусів, за допомогою яких проникав у комп'ютерні мережі банків. Гроші з них виводилися шляхом переказів на рахунки численних спільників у різних країнах - 15 з них вже виявлено - або ж вилучалися безпосередньо з банкоматів, які "керувалися" хакером за тисячі кілометрів. За послуги спільники отримували половину вкраденої суми, а решту пересилали лідеру групи, який зберігав награбоване в криптовалюті.

Як зазначив Перес, хакер віддавав перевагу російським банкам, оскільки їхні системи захисту часто є "застарілими і відносно легко піддаються зламу". У нього не було якихось політичних мотивів. Поліцейський комісар повідомив, що Денис К. здійснював також напади на банки і банкомати практично всіх європейських країн і США. Тільки в першому триместрі 2017 року ним було викрадено півмільйона євро в банкоматах Мадрида. В інших європейських країнах за один день йому вдавалося викрадати від 800 тисяч до 1,5 мільйона євро.

Після арешту, за словами співрозмовника DW, суд наклав арешт на котедж хакера, в якому він проживав з дружиною і донькою, на його автомобілі і на коштовності, оцінені в півмільйона євро.
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