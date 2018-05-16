 В Ірландії проводять референдум щодо легалізації абортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

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Новини

В Ірландії проводять референдум щодо легалізації абортів

Конституція Ірландії визнає "право на життя" з 1983 року, передбачаючи покарання за вчинення абортів до 14 років позбавлення волі. На нинішньому референдумі вирішується питання щодо легалізації переривання вагітності.

Ірландія

Щодо легалізації абортів населення Ірландії розділене практично порівну

Громадяни Ірландії вирішують питання про легалізацію абортів у країні. У п'ятницю, 25 травня, в Ірландії проводять референдум щодо цього. Чинне нині законодавство забороняє переривання вагітності. Після референдуму 1983 року "право на життя" ембріона було закріплено в конституції цієї переважно католицької країни.

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Громадяни Ірландії у травні на референдумі висловляться щодо можливості скасування заборони на передчасне переривання вагітності. Для католицької країни питання абортів є вельми делікатним. (30.01.2018)

Новий законопроект республіканців забороняє аборти після 20 тижня вагітності. Демократична меншість стверджує, що це "ганебна атака" на права жінок. (04.10.2017)

Попри масивний спротив католицької церкви та після тривалих дебатів парламент Ірландії у ніч на п’ятницю, 12 липня, ухвалив закон, що дозволяє жінкам робити аборти за певних умов. (12.07.2013)

Ірландці, яка зробила аборт, може загрожувати до 14 років позбавлення волі. З 2014 року аборти дозволили, але тільки в тому разі, якщо вагітність становить загрозу для життя матері, або коли вагітна схильна до скоєння самогубства, зазначає агентство dpa. При цьому громадянкам Ірландії не забороняється робити аборт за кордоном і цією можливістю вже скористалися тисячі жінок.

Кампанія проти заборони абортів пожвавилася після того, як ірландці Аманді Меллет довелося поїхати до Великобританії, щоб зробити аборт. Лікарі діагностували плоду, який вона виношувала, серйозну хворобу серця. Однак у перериванні вагітності в Ірландії їй відмовили. Після цього Меллет подала скаргу до Комісії ООН з прав людини, яка побачила в цьому випадку порушення основних прав.

В ірландському парламенті більшість депутатів підтримує скасування заборони на аборти. Згідно з проведеними нещодавно опитуваннями, ірландці переважно висловлюються за пом'якшення законодавства щодо абортів. Якщо ірландці схвалять легалізацію, уряд готовий внести проект закону, який дозволяє переривання вагітності впродовж перших 12 тижнів.

Нині ірландське законодавство щодо абортів вважається одним із найсуворіших у Європейському Союзі. Право на участь у референдумі мають 3,2 мільйона громадян Ірландії.

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Заборона абортів: європейська практика (04.04.2017)  

В Німеччину на аборт: польські жінки знайшли спосіб обійти суворі закони (03.11.2016)  

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