 В Іраку 19 росіянок засудили до довічного ув′язнення за зв′язки з ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

В Іраку 19 росіянок засудили до довічного ув'язнення за зв'язки з ІД

Жінок визнали винними в приєднанні до терористичної організації та підтримці бойовиків "Ісламської держави". Їх засудили до довічного ув'язнення.

Іракський суд засудив росіянок за зв'язки з Ісламською державою

Іракський суд засудив росіянок за зв'язки з "Ісламською державою"

В Іраку суд в неділю, 29 квітня, засудив до довічного ув'язнення 19 російських жінок за причетність до терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД), повідомила агенція AFP.

Під час судового розгляду голова Центрального кримінального суду Багдада, який займається справами тероризму, заявив, що жінки були визнані винними у "приєднанні та підтримці ІД".

Крім того, аналогічні вироки отримали у неділю шість жінок з Азербайджану та чотири - з Таджикистану. Багато з жінок у суді були у супроводі своїх дітей. Усі засуджені мають право на оскарження вироків.

Як повідомлялось раніше, у січні цього року іракський суд засудив до страти через повішення німецьку громадянку марокканського походження, яка допомагала бойовикам "Ісламської держави". В лютому до страти через підтримку ІД також були засуджені 15 турецьких жінок.

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Німецьку громадянку марокканського походження, яка допомагала бойовикам "Ісламської держави", в Іраку засудили до страти через повішення. (21.01.2018)

За даними організації Amnesty International, Ірак є одним із світових лідерів за кількістю смертних вироків. В минулому році 84 відсотки усіх страт у світі відбулись в чотирьох країнах - Іраку, Ірані, Саудівській Аравії та Пакистані.

За даними базованого у Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, "Ісламська держава" на сьогодні втратила майже всі райони, які контролювала в Іраку в 2014 році під час проголошення так званого "халіфату".
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