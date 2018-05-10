В Іраку пройшли перші після розгрому ІД парламентські вибори

В Іраку пройшли вибори до парламенту країни. У суботу, 12 травня, 24,5 мільйона іракців, котрі мають право голосу, могли обрати своїх представників до законодавчого органу країни. Виборчі дільниці закрилися о 18:00 за місцевим часом, передає інформагенція dpa.

За повідомленням місцевих ЗМІ, цього разу явка становила близько 35 відсотків. Чотири роки тому активність виборців була на рівні 62 відсотків. Зазначається, що саме ті території, які ще кілька років тому були під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), продемонстрували найвищі показники явки. Досить висока активність виборців спостерігалася зокрема в містах Мосул, Кіркук та Анбар.

Натомість найнижчою активність виборців виявилася в столиці Багдаді. За словами одного зі спостерігачів від німецького Фонду імені Фрідріха Еберта, станом на 15:00 годину в столиці країни проголосували близько 10 відсотків виборців.

Очікується, що результати підрахунку голосів оприлюднять 13 травня. Волевиявлення стало першими парламентськими виборами після перемоги над джихадистами ІД.

Перебіг виборів затьмарив скоєний поблизу міста Кіркук теракт, де внаслідок вибуху закладеної в автомобіль бомби загинули троє осіб. Двоє загиблих були виборцями, а третій - спостерігач на одній із виборчих дільниць. Відповідальність за напад взяла на себе ІД, передає інформагенція Reuters.

Вашингтон очікує "інклюзивного уряду"

Державний секретар США Майк Помпео привітав Ірак з проведенням виборів та наголосив на необхідності формування "інклюзивного уряду" новим парламентом. На думку Помпео, цей новий уряд має враховувати "потреби всіх іракців", цитує інформагенція AFP.