 В Іраку пройшли перші після розгрому ІД парламентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2018
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Новини

В Іраку пройшли перші після розгрому ІД парламентські вибори

Вперше з часу перемоги над терористами ІД іракці обирали парламент. Окрім низької явки, процес голосування затьмарив теракт поблизу Кіркука.

Співробітниця виборчої комісії в Багдаді віддає свій голос на виборах 12 травня

Співробітниця виборчої комісії в Багдаді віддає свій голос на виборах 12 травня

В Іраку пройшли вибори до парламенту країни. У суботу, 12 травня, 24,5 мільйона іракців, котрі мають право голосу, могли обрати своїх представників до законодавчого органу країни. Виборчі дільниці закрилися о 18:00 за місцевим часом, передає інформагенція dpa.

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Під час парламентських виборів в Іраку вживають надзвичайних заходів безпеки. Це перша виборча кампанія після перемоги над "Ісламською державою", тож у країні побоюються нових нападів ісламістів. (12.05.2018)

Для відновлення знищеної під час війти з терористами "Ісламської держави" інфраструктури уряд Іраку потребує щонайменше 88 мільярдів доларів міжнародної допомоги. (12.02.2018)

Міжнародна спільнота виділить Іраку багатомільярдну допомогу на відбудову після війни з бойовиками "Ісламської держави". Донори закликають інші держави долучитись до відновлення країни. (14.02.2018)

Сестру лідера ІД Абу Бакра аль-Багдаді, ім'я якої не розголошується, визнали винною у терористичній діяльності та засудили до страти. (08.03.2018)

За повідомленням місцевих ЗМІ, цього разу явка становила близько 35 відсотків. Чотири роки тому активність виборців була на рівні 62 відсотків. Зазначається, що саме ті території, які ще кілька років тому були під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), продемонстрували найвищі показники явки. Досить висока активність виборців спостерігалася зокрема в містах Мосул, Кіркук та Анбар.

Натомість найнижчою активність виборців виявилася в столиці Багдаді. За словами одного зі спостерігачів від німецького Фонду імені Фрідріха Еберта, станом на 15:00 годину в столиці країни проголосували близько 10 відсотків виборців.

Очікується, що результати підрахунку голосів оприлюднять 13 травня. Волевиявлення стало першими парламентськими виборами після перемоги над джихадистами ІД.

Перебіг виборів затьмарив скоєний поблизу міста Кіркук теракт, де внаслідок вибуху закладеної в автомобіль бомби загинули троє осіб. Двоє загиблих були виборцями, а третій - спостерігач на одній із виборчих дільниць. Відповідальність за напад взяла на себе ІД, передає інформагенція Reuters.

Вашингтон очікує "інклюзивного уряду"

Державний секретар США Майк Помпео привітав Ірак з проведенням виборів та наголосив на необхідності формування "інклюзивного уряду" новим парламентом. На думку Помпео, цей новий уряд має враховувати "потреби всіх іракців", цитує інформагенція AFP.

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