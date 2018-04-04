В Індії шкільний автобус упав у прірву: загинули щонайменше 24 дитини

На півночі Індії в понеділок, 9 квітня, автобус, що перевозив школярів, зірвався з 60-метрової висоти в урвище. Внаслідок падіння загинули щонайменше 27 людей. Серед загиблих - 24 дитини віком від 10 до 12 років, повідомили представники місцевої поліції, на яких посилається агентство Reuters. Серед жертв аварії також двоє вчителів і водій. Ще 12 дітей доправлені в одну із лікарень, стан більшості з них - критичний.

Інцидент стався в штаті Хімачал-Прадеш в окрузі Кангра в західній частині Гімалаїв, на відстані близько 325 кілометрів від столиці штату міста Шимла. Причину ДТП поки не з'ясували. Очевидці повідомляють, що водій їхав швидко і не впорався з керуванням на крутому повороті.

Індія - світовий лідер за кількістю жертв ДТП, зазначає агентство новин AFP. Щорічно на індійських дорогах гинуть близько 150 тисяч осіб. Переважно - через поганий стан доріг, транспортні засоби, які належно не ремонтуються, а також нехтування правилами дорожнього руху.