В Індії поліція застрелила 12 демонстантів

Поліція у місті Тутікорін у штаті Тамілнад на півдні Індії відкрила вогонь по демонстрантах, які вимагали закриття фабрики із виробництва міді, яка, на їхню думку, забруднює повітря. Внаслідок вогню, відкритого поліцією у вівторок, 22 травня, по протестувальниках, загинуло 12 осіб. "У нас є підтвердження того, що 12 осіб загинули під час поліцейського обстрілу. Ми побоюємося, що кількість жертв може зрости", - повідомив один із офіцерів поліції у місті Ченааі, яке є адміністративним центром штату, інформує агенція AFP.

Демонстранти кілька годин поспіль закликали до закриття фабрики, що належить британській гірничо-видобувній компанії Vedanta Resources. Протестувальники вдерлися до місцевої адміністрації та підпалили її, після того, як їм було відмовлено у дозволі на проведення мітингу на фабриці. Інший поліцейський повідомив, що під час заворушень, що тривали чотири години, було спалено понад 110 автомобілів.

Правоохоронці намагались зупинити демонстрантів за допомогою кийків та сльозогінного газу, але їм це не вдалося. Після цього було відкрито вогонь. В результаті зіткнень також постраждали 20 поліцейських.

Дії поліції викликали обурення у громадськості. Лідер опозиційної партії "Індійський національний конгрес" Рахул Ганді назвав це "державним тероризмом".

Адміністрація штату Тамілнад вже пообіцяла, що проведе розслідування дій поліцейських та виплатить сім'ям жертв по одному мільйону рупій (14,7 тисячі доларів) компенсацій.

Протести проти заводу тривали кілька місяців. Вони активізувалися після того, як компанія Vedanta Resources, яка належить індійському мільярдеру, але управляється з Лондона, вирішила розширити виробництво.