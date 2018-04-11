В Ізраїлі виправдовують удари по Сирії, а Іран говорить про "злочин"

Останні авіаудари західних союзників по військових об'єктах сирійського уряду викликали розуміння з боку Ізраїлю. Вони є виправданими, адже президент США Дональд Трамп ще минулого року чітко заявив, що "застосування хімічної зброї є червоною лінією", нагадав представник ізраїльського уряду в суботу, 14 квітня.

У свою чергу, опозиційний ізраїльський політики Яїр Лапід назвав дії союзників "чітким посланням цивілізованого світу" сирійському правителю Башару Асаду, цитує інформагенція dpa. Ці удари продемонстрували, що країни цивілізованого світу не будуть бездіяльно спостерігати в той час як Асад "вбиває дітей", наголосив Лапід.

Схвально зустріли повідомлення про удари союзників у Сирії у МЗС Туреччини. Згідно з оприлюдненою заявою турецького зовнішньополітичного відомства, ці військові дії США, Франції та Великобританії були "доречними". Анкара також вкотре звинуватила сирійський уряд у злочинах проти людяності та воєнних злочинах проти власного населення, передає агенція новин AFP. Дотепер упродовж кількох років Туреччина тісно співпрацювала з найближчим союзником Башара Асада - Росією - задля пошуків політичного вирішення конфлікту в Сирії. Раніше в суботу Росія різко засудила удари західних союзників по Сирії.

Критика з Ірану

Різкою критикою відреагував на повідомлення про удари по Сирії духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Сам факт ударів по об'єктах сирійського уряду Хаменеї назвав "злочином", а уряди США, Франції та Великобританії "злочинцями", передає інформагенція Reuters.

Неприхованим порушенням суверенітету Сирії назвали дії західних союзників і в радикальному ліванському угрупованні "Хезболла". Згідно з повідомленням угруповання, удари західник союзників по Сирії - агресія, що підтримує "терор" та "банди злочинців". У Сирії бойовики "Хезболла" ведуть збройну боротьбу на боці режиму Башара Асада.

В ООН закликають до стриманості

Тим часом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усі сторони онфлікту в Сирії до стриманості. У своїй заяві Гутерріш вказав на необхідність уникнення будь-яких дій, що "могли би призвести до ескалації" та подальших страждань сирійського народу.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня Сполучені Штати Америки, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями ударів були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт, повідомили в Пентагоні.

Як повідомлялося, за інформацією гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти, зазначають активісти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку та називають її "інсценуванням". Натомість США та Захід покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд.