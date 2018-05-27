 В ЄС вказали на велику кількість не завершених Києвом розслідувань | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

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Новини

В ЄС вказали на велику кількість не завершених Києвом розслідувань

В звіті ЄС щодо прав людини та демократії в світі за 2017 рік наголошується на необхідності створення антикорупційного суду в Україні та вказується на значну кількість не доведених до кінця гучних розслідувань.

В ЄС нагадали, що розслідування злочинів, скоєних під час подій на Майдані, досі не завершено

В ЄС нагадали, що розслідування злочинів, скоєних під час подій на Майдані, досі не завершено

Рада Європейського Союзу в понеділок, 28 травня, схвалила щорічний звіт ЄС щодо прав людини та демократії в світі за 2017 рік. Звіт опубліковано на сайті Ради ЄС.

У вступі до звіту зазначається, що в 2017 році права людини перебували в центрі зовнішньополітичних дій Євросоюзу, і ЄС підтвердив свою роль як провідного гравця на світовій арені у сфері відстоювання прав людини. Зокрема, минулого року ЄС рішуче виступав проти порушення прав дітей і обмеження свободи мирних зібрань, підтримував створення умов для розвитку неурядових організацій. Водночас 2017 рік відзначився погіршенням умов для громадянського суспільства у світі в цілому, вказується у документі.

Не завершені Києвом справи

У розділі звіту, присвяченому Україні, зазначається, що здебільшого на підконтрольній Києву території України дотримуються прав людини та фундаментальних свобод, однак залишається низка проблем, з якими Київ не справляється впродовж тривалого часу. Також існує занепокоєння щодо дискримінації та браку захисту вразливих груп.

В ЄС звертають увагу на те, що розслідування злочинів, вчинених під час подій у Києві в 2013-14 роках, так і не завершені. "Розслідування убивств на Майдані та жорстоких подій в Одесі 2 травня 2014 року просуваються дуже повільно і винуватців так і не притягнуто до відповідальності", - наголошується в документі. У ньому вказується і на незавершені розслідування убивств журналістів.

У звіті йдеться також про успіхи і провали України в сфері боротьби з корупцією. "Дедалі більша кількість справ високого рівня розслідується спеціалізованими антикорупційними органами. Однак, ці справи затримуються в наявних судах (…) досі є необхідність в утворенні вищого антикорупційного суду", - зазначається у звіті. У цій же частині документа наголошується на бракові співпраці між Національним антикорупційним бюро України та Генпрокуратурою. Автори звіту закликають скасувати електронне декларування для активістів-антикорупціонерів.

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Проблеми Криму і Донбасу

У Криму триває систематична дискримінація кримських татар, а також інших груп, які відкрито виступають проти незаконної анексії півострова Росією. ЄС наголошує на тому, що зі свого боку закликав до звільнення українських громадян, яких незаконно утримують в Росії та на Кримському півострові, що, зокрема, призвело до звільнення лідерів кримських татар Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

На непідконтрольній Києву території Донбасу триває "колапс верховенства права і громадського порядку", йдеться в документі. Водночас автори звіту вказують, що і на підконтрольній Києву території міжнародні правозахисні організації фіксували "випадки викрадень, свавільного ув'язнення, поганого поводження (із ув'язненими - Ред.) і сексуального насильства".

ЄС наголошує на тому, що в Україні досі 1,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, з яких близько 500-600 тисяч не мають змоги отримати соціальні виплати від держави через уточнення їхнього місця проживання. ЄС неодноразово закликав Київ поновити виплати.

Серед іншого, ЄС називає своїм пріоритетом в контексті дотримання прав людини та розвитку демократії в Україні здійснення реформи виборчого законодавства і захист прав меншин, зокрема вразливих етнічних груп, та дотримання політики гендерної рівності.

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Нові методи переслідування кримських татар в Криму (19.12.2017)

Посилання в інтернеті

http://www.consilium.europa.eu/media/35383/st09122-en18.pdf

Аудіо й відео до теми

Нові методи переслідування кримських татар в Криму (19.12.2017)  

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