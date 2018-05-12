В Єрусалимі відкрили посольство США на тлі кривавих протестів палестинців

США у понеділок, 14 травня, офіційно відкрили посольство в Єрусалимі, перенісши його з Тель-Авіва. Посол США в Ізраїлі Девід Фрідман привітав близько 800 гостей у будівлі, яка до цього була приміщенням американського консульства, повідомляє агенція AFP. У своїй промові Фрідман нагадав, що відкриття посольства відбувається у день 70-річчя заснування держави Ізраїль.

На офіційній церемонії відкриття були присутні, зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху з дружиною, а також делегація з США, до якої. серед інших, увійшли донька американського президента Іванка Трамп, її чоловік Джаред Кушнер та міністра фінансів США Стівен Мнучін.

Іванка Трамп та Стівен Мнучін під час церемонії відкрили офіційну табличку посольства. Президент США Дональд Трамп, який особисто не прибув на подію, звернувся із відеопосланням. "Наша найбільша надія - це мир", - заявив глава Білого дому, якого цитує агентство Reuters. При цьому він наголосив, що США залишаються "повністю відданими" ідеї сприяння стійкому мирному врегулюванню між Ізраїлем та палестинцями.

Десятки загиблих палестинців

Тим часом на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем тривають протести та криваві зіткнення між палестинцями та ізраїльськими військовими. За останніми даними представників системи охорони здоров'я Сектору Гази, у сутичках загинув уже 41 палестинець, сотні людей отримали поранення. За даними ізраїльської армії, у протестах на кордоні беруть участь понад 40 тисяч палестинців, повідомляє агентство dpa.

Поки в Єрусалимі відкривають посольство США, на кордоні з Сектором Гази тривають сутички

Нагадаємо, у грудні 2017 року президент США Дональд Трамп оголосив про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима і визнання останнього столицею Ізраїлю. Це викликало вкрай різку реакцію з боку палестинців та в мусульманському світі. Визнання США Єрусалима столицею Ізраїлю також засудила ООН.

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