В Єревані тривають протести прибічників опозиції, більш ніж 160 осіб затримано

Прихильники опозиції знову блокують рух автотранспорту на вулицях Єревана, протестуючи проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра. У поліції повідомили про понад 160 затриманих.
Нікол Пашинян (у центрі) в оточенні правоохоронців під час акції протесту в центрі Єревана 18 квітня
Прихильники опозиції в п'ятницю, 20 квітня, знову вийшли на акції протесту в столиці Вірменії Єревані, відгукнувшись на заклик лідера опозиційної парламентської фракції "Елк" Нікола Пашиняна. Мітингувальники стали блокувати рух автотранспорту на вулицях Єревана, передає інформагенція "Інтерфакс". У такий спосіб учасники акції висловлюють протест проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на пост прем'єр-міністра країни.
Сам Пашинян закликав своїх прихильників блокувати всі вулиці, використовуючи вантажівки, екскаватори, трактори. "Необхідно повністю паралізувати рух, щоб Серж Саргсян зрозумів, що настав час його відходу", - зазначив Пашинян на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
За повідомленням кореспондента "Інтерфаксу", три вантажівки перекрили одну з важливих вулиць міста, вулицю Алабяна, паралізувавши рух транспорту.
За даними поліції, в Єревані 20 квітня правоохоронці затримали вже понад 160 учасників акції. Поліція також поширила заяву, в якій затерегла, що застосує силу та спецзасоби, аби присікти спроби блокування автодоріг.
Протести проти призначення Саргсяна на пост прем'єра тривають у Єревані з 16 квітня. Під час однієї з акцій демонстранти блокували центр вірменської столиці, згодом виникли сутички між співробітниками поліції та маніфестантами, під час яких постраждали десятки людей.
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