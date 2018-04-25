В Єревані прихильники опозиції перекрили дороги

Прихильники лідера протестного руху, керівника парламентської фракції "Єлк" Нікола Пашиняна у відповідь на його заклик вдень у неділю, 29 квітня, почали перекривати автошляхи в Єревані та областях Вірменії.

Як передає кореспондент інформагенції "Інтерфакс", сотні демонстрантів перекривають вулиці в столиці сміттєвими баками і лавками. Перекрито проспекти, що зв'язують різні частини міста з центром Єревана. Також перекрито автотрасу Аштарак-Єреван, що на північ від вірменської столиці.

Згідно з планом Пашиняна, дороги мають бути перекриті з 12:00 до 16:00, після чого їх буде розблоковано, щоб усі охочі могли приїхати на мітинг опозиції на площі Республіки.

Тим часом Пашинян провів зустріч з представниками правлячої Республіканської партії з метою обговорення майбутнього обрання прем'єр-міністра країни. За словами лідера протестів, представники влади не збираються заважати обранню нового прем'єр-міністра, однак політики домовилися провести ще одну, розширену зустріч.

На даний момент тільки опозиційна фракція "Єлк" висунула свого кандидата у прем'єр-міністри - Пашиняна. Його кандидатуру згодні підтримати три з чотирьох фракцій у парламенті, однак правляча Республіканська партія має більшість депутатських мандатів - 58.

Республіканська партія Вірменії Сержа Саргсяна напередодні відмовилася висунути свого кандидата у прем'єр-міністри країни, однак невідомо, чи хтось з її депутатів проголосує за опозиційного лідера. Поки Пашиняна готові підтримати 47 депутатів за необхідних 53.

Вірменька опозиція планує великий мітинг ввечері 29 квітня

З 13 квітня в Єревані та низці інших міст Вірменії проходили багатотисячні акції протесту проти призначення екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра. На чолі протестів став опозиційний депутат Нікол Пашинян. 23 квітня Саргсян подав у відставку, виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії призначили представника правлячої Республіканської партії Карена Карапетяна. Незважаючи на зміну прем'єра, протести продовжилися. Пашинян зажадав усунення від влади всіх представників Республіканської партії і обрання нового прем'єра.

Питання про вибори нового прем'єр-міністра Вірменії буде обговорюватися на спеціальному засіданні парламенту, яке має відбутися 1 травня.