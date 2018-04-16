 В Єгипті знайшли стародавнє святилище та бюст імператора Риму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

В Єгипті знайшли стародавнє святилище та бюст імператора Риму

Знайдену ритуальну будівлю датують VII-VIII століттям до н.е. Виявлений археологами бюст належить Марку Аврелію, який правив у ІІ столітті н.е.

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У Єгипті археологи виявили стародавнє святилище бога Озіріса - Птаха, яке відносять до 25-ї, так званої Ефіопської династії, тобто VII-VIII століття до н.е. Його знайшли під час розкопок у Карнакському храмі поблизу Луксора на півдні країни. Про знахідку повідомили у неділю, 22 квітня, в міністерстві з охорони стародавніх пам'яток Египту, передає агенція новин dpa.

Святилище розташоване на південь від Храму Амона-Ра, тоді як попередні знахідки археологів виявлені на схід та північ від нього. Серед знайдених артефактів також колекція глиняного посуду, нижня частина сидячої статуї і кам'яна панель, де зображений жертовний стіл із бараном та гускою.

Тим часом на розкопках Храму в Ком-Омбо біля Асуана знайшли також і погруддя римського імператора Марка Аврелія. Бюст "унікальний", позаяк скульптури цього правителя Стародавнього Риму надзвичайно рідкісні в Єгипті.

Марк Аврелій - останній із п'яти "хороших імператорів" Риму, який був при владі у 161-180 роках н.е. Історики високо цінують його заслуги як у політиці, так і у філософії - він сповідував стоїцизм та написав трактат, пізніше названий "Наодинці з собою" або ж "Роздуми". За нього римляни розгромили Парфянську імперію на Сході, здобувши контроль над Месопотамією та Вірменією. Марк Аврелій також вів боротьбу з германськими племенами, а також сарматами, у 172 році придушував повстання в Єгипті.
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