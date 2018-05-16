В Євросоюзі можуть заборонити одноразовий посуд із пластику
Єврокомісія презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який, зокрема, передбачає заборону використання одноразового посуду, трубочок-соломинок та певних видів упаковки.
Єврокомісія у понеділок, 28 травня, презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який передбачає і заборону низки одноразових продуктів із пластику. Йдеться, зокрема, про одноразові посуд та столові прибори, трубочки-соломинки для напоїв, палички для вати і пластикові кріплення для повітряних кульок. Крім того, передбачається обмеження використання пластикових упаковок для їжі, яку продають на винос закусочні, кришок, а також інших продуктів із пластику.
Також Єврокомісія вимагає, щоб до 2025 року країни-члени ЄС забезпечили використання на 90 відсотків пластикових пляшок, що підлягають переробці. За пластикове сміття, яке не підлягає вторинній переробці, на країни ЄС пропонується накладати штраф у розмірі 80 центів за один кілограм сміття.
Як повідомлялось раніше, ухваленою у ЄС стратегією зі зменшення обсягів пластикового сміття та збільшення ефективності його переробки планується домогтися, щоб до 2030-го року усі без винятку пластикові упаковки в країнах Євросоюзу вироблялись із матеріалів, придатних для повторної переробки та подальшого використання. Також до 2025 року в Євросоюзі планується окремо збирати пластикові пляшки так, як це робиться в Німеччині з 2003 року.
За даними Єврокомісії, щороку в Євросоюзі накопичується близько 26 мільйонів тонн пластикового сміття. З них лише 30 відсотків переробляється, а решта - викидається. У Світовому океані зараз накопичилось близько 149 мільйонів тонн пластику. 85 відсотків сміття на узбережжях ЄС також є пластиковим.
Згідно з дослідженням кельнського Інституту німецької економіки, найбільше пластикових відходів щороку викидають в Ірландії, де на одну особу припадає 61 кілограм пластику. Також багато пластику викидають у Люксембурзі (52 кілограми), Естонії (46,5 кілограма) та Німеччині (37 кілограмів). У Хорватії, яка має найкращий показник у Європі, на одну людину припадають 12,4 кілограма пластикових відходів щороку. За даними Євростату, обсяги пластикових відходів через упаковку продуктів у Європі зросли на 12 відсотків у період з 2005 до 2015 року.
Щодо представленого Єврокомісією рішення мають відбутись обговорення у країнах-членах ЄС, а потім голосування у Європейському парламенті.
Майже всі в Німеччині знають, що блакитні баки - для паперу і картону. Але мало кому відомо, що коробки для піци та папір для випічки викидати в них неможна - харчові відходи заважають процесу переробки. Навіть плакатний папір не може бути перероблений. До речі, процес переробки паперу застосовується в Німеччині давно: в 1774 році його розробив правознавець Юстус Клапрот (Justus Claproth).
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Коричневий - для компостних відходів
Будь-хто, знайомий з правилами садового компосту, буде здивований, що може бути в коричневому сміттєвому баку: кухонні відходи, харчові відходи, садові і зелені відходи - в тому числі молочні продукті, м'ясо і риба або цитрусові. Все це обробляється в біогазових установках.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Жовтий - для упаковок
У жовтому баку збираються усі види пакувального матеріалу, такі як алюміній, пластик, пінопласт, харчові упаковки. В ідеалі упаковка повинна бути порожньою, але все ж таки залишки дозволені, тому, наприклад, упаковки від йогуртів мити не треба. Додатково обробляється тільки кращий матеріал, а решта спалюється для одержання енергії.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Альтернатива баку: жовтий мішок
Замість жовтого баку пакувальні матеріали можуть також збиратися у жовті мішки. У багатьох містах також можна отримати жовту сумку від фірми, що віповідає за переробку відходів в кожному районі.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Чорний - для решти
Чорний або сірий ящик призначений для залишкових відходів - підгузників, недопалків та іншого смердючого матеріалу. Однак, залишки фарби, люмінесцентні лампи або батарейки збираються окремо.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Складний випадок: особливе сміття
Батарейки можна віддати в прийомники в супермаркетах чи парфюмерно-галантерейних магазинах. В кожному місті також є системи збору таких відходів, іноді їх забирають прямо з дому. Справа в тому, що вони не можуть бути утилізовані з іншими відходами: при спалюванні батарейки будуть виділяти токсичні гази або, навіть, можуть вибухнути.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Відмова через переповненість
Якщо контейнери для сміття переповнені, працівники сміттєвозів можуть відмовитися приймати їх. Тому немає ніякого сенсу в складуванні сміття. Деякі люди закривають свої контейнери, щоб запобігти підкиданню в них сміття. Можна також замовити більший контейнер, але за додаткову платню.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Теорія кольорів для скляних відходів
Скляні відходи збирають за трьома кольорами: білим, коричневим і зеленим. Але якщо пляшка синя або жовта, то вона також належить до категорії зеленого скла. Проте розбите скло має збиратися окремо, бо буде заважати процесу рециркуляції. Кришки і корки варто зняти заздалегідь.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
"Відпочинок" для скляних контейнерів
У деяких містах є баки для відходів зі скла для кожного будинку, плюс великий скляний контейнер в публічних місцях. Деінде є лише скляні контейнери, розташовані на перехрестях, автостоянках або біля гуртівень. Їх не можна наповнювати цілодобово. Баки мають свій "відпочинок" - після 8-ї вечора в будні, а також по неділях і в святкові дні викидати сміття не можна, щоб не створювати зайвого шуму.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Щотижневий ритуал: повернення пляшок
Пляшки можна здати в магазин, повернувши за це платню. Зараз більшість супермаркетів мають автоматичну систему повернення пляшок. Однак, таким системам підходять не всі пляшки. Найчастіше вони приймають ті, які є в асортименті магазину.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Пляшка як пожертва
Хто не повертає пляшки, залишає їх на вулиці біля смітників в якості пожертви. Нужденні можуть зібрати їх і здати, отримавши додатковий дохід. В місті Карлсруе є навіть додатковий пристрій, який робить неформальну систему передачі пляшок більш ефективною.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Великогабаритні відходи
Деякі речі, безумовно, занадто громіздкі для смітників. У певні дні на муніципальних пунктах збору можна позбутися від нелюбимих диванів, пошарпаних ковдр або зламаних стільців. У Берліні також є спеціальні місця: там речі може забрати новий власник, але воні мають бути у більш-менш гідному стані.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Збір одягу
Одяг та взуття не повинні потрапляти в звичайне сміття. Контейнери для старих речей є в кожному місті. Часто фонди і спілки збирають, переробляють і продають одяг. Втім, деякі просто залишають свої речі перед контейнером, де вони валяються як мокре і брудне сміття. Не так це задумувалося.
Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки
Купи сміття в парку
Всупереч заборонам, в Німеччині сміття не завжди викидається зразково. В цьому можна переконатися в міському парку в теплу пору року в понеділок уранці. У Берліні після вихідних в парках залишаються тонни сміття: пляшки, пластикові відходи, залишки пікників. У відповідь на це мерія встановлює там великогабаритні сміттєві баки.