В Євросоюзі можуть заборонити одноразовий посуд із пластику

Єврокомісія у понеділок, 28 травня, презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який передбачає і заборону низки одноразових продуктів із пластику. Йдеться, зокрема, про одноразові посуд та столові прибори, трубочки-соломинки для напоїв, палички для вати і пластикові кріплення для повітряних кульок. Крім того, передбачається обмеження використання пластикових упаковок для їжі, яку продають на винос закусочні, кришок, а також інших продуктів із пластику.

Також Єврокомісія вимагає, щоб до 2025 року країни-члени ЄС забезпечили використання на 90 відсотків пластикових пляшок, що підлягають переробці. За пластикове сміття, яке не підлягає вторинній переробці, на країни ЄС пропонується накладати штраф у розмірі 80 центів за один кілограм сміття.

Як повідомлялось раніше, ухваленою у ЄС стратегією зі зменшення обсягів пластикового сміття та збільшення ефективності його переробки планується домогтися, щоб до 2030-го року усі без винятку пластикові упаковки в країнах Євросоюзу вироблялись із матеріалів, придатних для повторної переробки та подальшого використання. Також до 2025 року в Євросоюзі планується окремо збирати пластикові пляшки так, як це робиться в Німеччині з 2003 року.

За даними Єврокомісії, щороку в Євросоюзі накопичується близько 26 мільйонів тонн пластикового сміття. З них лише 30 відсотків переробляється, а решта - викидається. У Світовому океані зараз накопичилось близько 149 мільйонів тонн пластику. 85 відсотків сміття на узбережжях ЄС також є пластиковим.

Згідно з дослідженням кельнського Інституту німецької економіки, найбільше пластикових відходів щороку викидають в Ірландії, де на одну особу припадає 61 кілограм пластику. Також багато пластику викидають у Люксембурзі (52 кілограми), Естонії (46,5 кілограма) та Німеччині (37 кілограмів). У Хорватії, яка має найкращий показник у Європі, на одну людину припадають 12,4 кілограма пластикових відходів щороку. За даними Євростату, обсяги пластикових відходів через упаковку продуктів у Європі зросли на 12 відсотків у період з 2005 до 2015 року.

Щодо представленого Єврокомісією рішення мають відбутись обговорення у країнах-членах ЄС, а потім голосування у Європейському парламенті.

Дивитись відео 01:39 Now live 01:39 хв Поділитись Пластик, від якого легко відмовитись (11.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2xWr6 Пластик, від якого легко відмовитись (11.05.2018)