 В Євросоюзі можуть заборонити одноразовий посуд із пластику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Євросоюзі можуть заборонити одноразовий посуд із пластику

Єврокомісія презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який, зокрема, передбачає заборону використання одноразового посуду, трубочок-соломинок та певних видів упаковки.

Deutschland Müll Coffee-to-go-Becher (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

Єврокомісія у понеділок, 28 травня, презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який передбачає і заборону низки одноразових продуктів із пластику. Йдеться, зокрема, про одноразові посуд та столові прибори, трубочки-соломинки для напоїв, палички для вати і пластикові кріплення для повітряних кульок. Крім того, передбачається обмеження використання пластикових упаковок для їжі, яку продають на винос закусочні, кришок, а також інших продуктів із пластику.

Також Єврокомісія вимагає, щоб до 2025 року країни-члени ЄС забезпечили використання на 90 відсотків пластикових пляшок, що підлягають переробці. За пластикове сміття, яке не підлягає вторинній переробці, на країни ЄС пропонується накладати штраф у розмірі 80 центів за один кілограм сміття. 

Як повідомлялось раніше, ухваленою у ЄС стратегією зі зменшення обсягів пластикового сміття та збільшення ефективності його переробки планується домогтися, щоб до 2030-го року усі без винятку пластикові упаковки в країнах Євросоюзу вироблялись із матеріалів, придатних для повторної переробки та подальшого використання. Також до 2025 року в Євросоюзі планується окремо збирати пластикові пляшки так, як це робиться в Німеччині з 2003 року.

За даними Єврокомісії, щороку в Євросоюзі накопичується близько 26 мільйонів тонн пластикового сміття. З них лише 30 відсотків переробляється, а решта - викидається. У Світовому океані зараз накопичилось близько 149 мільйонів тонн пластику. 85 відсотків сміття на узбережжях ЄС також є пластиковим.  

DW.COM

Жителі двох німецьких островів кілька років тому поставили за мету жити без предметів із пластмаси. DW дізналася, вдалося їм це? (03.05.2018)

Німці виробляють гори побутового сміття, чималу частину якого складають пластикові упаковки. Однак чи справді є нешкідливими замінники поліетиленових пакетів? (08.02.2018)

Згідно з дослідженням кельнського Інституту німецької економіки, найбільше пластикових відходів щороку викидають в Ірландії, де на одну особу припадає 61 кілограм пластику. Також багато пластику викидають у Люксембурзі (52 кілограми), Естонії (46,5 кілограма) та Німеччині (37 кілограмів). У Хорватії, яка має найкращий показник у Європі, на одну людину припадають 12,4 кілограма пластикових відходів щороку. За даними Євростату, обсяги пластикових відходів через упаковку продуктів у Європі зросли на 12 відсотків у період з 2005 до 2015 року.

Щодо представленого Єврокомісією рішення мають відбутись обговорення у країнах-членах ЄС, а потім голосування у Європейському парламенті.

Дивитись відео 01:39
Now live
01:39 хв

Пластик, від якого легко відмовитись (11.05.2018)

  • Паперове сміття

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Синій - для паперу

    Майже всі в Німеччині знають, що блакитні баки - для паперу і картону. Але мало кому відомо, що коробки для піци та папір для випічки викидати в них неможна - харчові відходи заважають процесу переробки. Навіть плакатний папір не може бути перероблений. До речі, процес переробки паперу застосовується в Німеччині давно: в 1774 році його розробив правознавець Юстус Клапрот (Justus Claproth).

  • Сміттєвоз з коричневим баком

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Коричневий - для компостних відходів

    Будь-хто, знайомий з правилами садового компосту, буде здивований, що може бути в коричневому сміттєвому баку: кухонні відходи, харчові відходи, садові і зелені відходи - в тому числі молочні продукті, м'ясо і риба або цитрусові. Все це обробляється в біогазових установках.

  • Жовті баки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Жовтий - для упаковок

    У жовтому баку збираються усі види пакувального матеріалу, такі як алюміній, пластик, пінопласт, харчові упаковки. В ідеалі упаковка повинна бути порожньою, але все ж таки залишки дозволені, тому, наприклад, упаковки від йогуртів мити не треба. Додатково обробляється тільки кращий матеріал, а решта спалюється для одержання енергії.

  • Жовті мішки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Альтернатива баку: жовтий мішок

    Замість жовтого баку пакувальні матеріали можуть також збиратися у жовті мішки. У багатьох містах також можна отримати жовту сумку від фірми, що віповідає за переробку відходів в кожному районі.

  • Чорні баки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Чорний - для решти

    Чорний або сірий ящик призначений для залишкових відходів - підгузників, недопалків та іншого смердючого матеріалу. Однак, залишки фарби, люмінесцентні лампи або батарейки збираються окремо.

  • Батарейки

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Складний випадок: особливе сміття

    Батарейки можна віддати в прийомники в супермаркетах чи парфюмерно-галантерейних магазинах. В кожному місті також є системи збору таких відходів, іноді їх забирають прямо з дому. Справа в тому, що вони не можуть бути утилізовані з іншими відходами: при спалюванні батарейки будуть виділяти токсичні гази або, навіть, можуть вибухнути.

  • Переповнений контейнер

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Відмова через переповненість

    Якщо контейнери для сміття переповнені, працівники сміттєвозів можуть відмовитися приймати їх. Тому немає ніякого сенсу в складуванні сміття. Деякі люди закривають свої контейнери, щоб запобігти підкиданню в них сміття. Можна також замовити більший контейнер, але за додаткову платню.

  • Контейнер з зеленим склом

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Теорія кольорів для скляних відходів

    Скляні відходи збирають за трьома кольорами: білим, коричневим і зеленим. Але якщо пляшка синя або жовта, то вона також належить до категорії зеленого скла. Проте розбите скло має збиратися окремо, бо буде заважати процесу рециркуляції. Кришки і корки варто зняти заздалегідь.

  • Громадські контейнери для скла

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    "Відпочинок" для скляних контейнерів

    У деяких містах є баки для відходів зі скла для кожного будинку, плюс великий скляний контейнер в публічних місцях. Деінде є лише скляні контейнери, розташовані на перехрестях, автостоянках або біля гуртівень. Їх не можна наповнювати цілодобово. Баки мають свій "відпочинок" - після 8-ї вечора в будні, а також по неділях і в святкові дні викидати сміття не можна, щоб не створювати зайвого шуму.

  • Автоматичне повернення пляшок в супермаркеті

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Щотижневий ритуал: повернення пляшок

    Пляшки можна здати в магазин, повернувши за це платню. Зараз більшість супермаркетів мають автоматичну систему повернення пляшок. Однак, таким системам підходять не всі пляшки. Найчастіше вони приймають ті, які є в асортименті магазину.

  • Збір пляшок в Карлсруе

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Пляшка як пожертва

    Хто не повертає пляшки, залишає їх на вулиці біля смітників в якості пожертви. Нужденні можуть зібрати їх і здати, отримавши додатковий дохід. В місті Карлсруе є навіть додатковий пристрій, який робить неформальну систему передачі пляшок більш ефективною.

  • Великогабаритні відходи

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Великогабаритні відходи

    Деякі речі, безумовно, занадто громіздкі для смітників. У певні дні на муніципальних пунктах збору можна позбутися від нелюбимих диванів, пошарпаних ковдр або зламаних стільців. У Берліні також є спеціальні місця: там речі може забрати новий власник, але воні мають бути у більш-менш гідному стані.

  • Збір одягу

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Збір одягу

    Одяг та взуття не повинні потрапляти в звичайне сміття. Контейнери для старих речей є в кожному місті. Часто фонди і спілки збирають, переробляють і продають одяг. Втім, деякі просто залишають свої речі перед контейнером, де вони валяються як мокре і брудне сміття. Не так це задумувалося.

  • Сміття в берлінському парку

    Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

    Купи сміття в парку

    Всупереч заборонам, в Німеччині сміття не завжди викидається зразково. В цьому можна переконатися в міському парку в теплу пору року в понеділок уранці. У Берліні після вихідних в парках залишаються тонни сміття: пляшки, пластикові відходи, залишки пікників. У відповідь на це мерія встановлює там великогабаритні сміттєві баки.

    Автор: Елізабет Ґренір, Олена Губар


DW.COM

Фотогалерея: Як сортувати сміття по-німецьки

Різнокольрові контейнери для відходів стоять у всіх німецьких подвір'ях - громадяни дуже серйозно ставляться до розподілу сміття. Але не всі знають, куди і що потрібно класти. (08.06.2017)  

Аудіо й відео до теми

Пластик, від якого легко відмовитись (11.05.2018)  

Також за темою

Plastik - Plastikteller

Які продукти з пластику планують заборонити в ЄС (28.05.2018) 28.05.2018

За планом, який представила Єврокомісія, країни ЄС відмовляться від одноразових пластикових продуктів. Це перший крок на шляху порятунку океану від пластикового сміття. Дивіться, без яких виробів з пластику житимуть в ЄС.

Докладно

Президент Серджо Маттарелла

Стоп-кран від президента Італії

Кандидат у прем'єри Італії викинув білий рушник швидше, ніж очікувалось. Тепер Італії загрожує хаос, пише Бернд Ріґерт. 

Ердоган закликає інвестувати в ліру

Ердоган закликав турків підтримати ліру, помінявши євро

Реджеп Таїп Ердоган відверто закликав міняти долари і євро на ліру, щоб підтримати курс національної валюти. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  