В уряді Ізраїлю закликали Асада "позбутися" іранців у Сирії

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман закликав сирійського правителя Башара Асада вигнати іранські сили з Сирії. За його словами, присутність іранських військ у Сирії не допомагає Башару Асаду, а навпаки лише завдає шкоди та спричиняє проблеми. "Вижени іранців, вижени Касема Сулеймані й сили "Аль-Кудс" (командувача іранського спецпідрозділу для реалізації закордонних операцій і сам спецпідрозділ. - Ред.), - сказав Ліберман у п'ятницю, 11 травня, публічно звертаючись до Асада, цитує інформагенція dpa.

Заява Лібермана пролунала після того, як напередодні ізраїльські збройні сили повідомили про удари по іранських позиціях та військових об'єктах у Сирії у відповідь на обстріл зайнятих Ізраїлем Голанських висот. За словами Лібермана, під час цих ударів ізраїльтяни знищили практично всі військові об'єкти іранців у Сирії. За даними розташованого у Лондоні Сирійського центру спостереження за дотриманням прав людини, під час обстрілів ізраїльтянами сирійської території загинуло не менше 23 людей. Спостерігачі посилаються на власну мережу інформаторів. Натомість сирійські збройні сили повідомили про загибель трьох військових унаслідок цих обстрілів.

Раніше цього дня Іран спростував свою причетність до обстрілів Голанських висот. США підтримали Ізраїль і заявили, що вбачають у діях країни "право на самозахист".