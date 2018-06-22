В Україні не втрачають надії на обмін Сенцова та інших політв'язнів

Активісти української "Медійної ініціативи за права людини" склали список російських громадян, позбавлених волі в Україні. Вони вбачають можливість їхнього обміну на понад 70 українських "в'язнів Кремля". Утім, деякі російські журналісти стверджують, що Кремль у такому обміні не зацікавлений. Ініціатори міжнародних кампаній за звільнення з російського ув'язнення українців не виключають, що досягти цієї мети можливо лише за допомогою європейських високопосадовців.

Досвід обміну

Останнім часом особливого розголосу у світі набула справа українського режисера з Криму Олега Сенцова, засудженого в Росії у 2015 році до 20 років ув'язнення за причетність до терористичного угрупування. За його звільнення неодноразово висловлювались як митці, так і політики за кордоном. Один з останніх таких закликів - резолюція з вимогоюдо влади Росії звільнити українця, ухвалена 14 червня цього року Європарламентом.

Сенцов з 14 травня голодує з вимогою "звільнення усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ". З того часу українські правозахисники проводять міжнародні кампанії солідарності і закликають бойкотувати Чемпіонат світу з футболу, який нині проходить у Росії. На 40-ий день голодування українського режисера активісти української "Медійної ініціативи за права людини" нагадали про свою ініціативу обміняти українських політичних в'язнів в Росії на ув'язнених в Україні росіян.

Сама ідея такого обміну не нова. У листопаді 2017 року лідерів Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтем Чийгоза, засуджених раніше у РФ, обміняли на двох заарештованих за підозрою в шпигунстві росіян за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. 2014 року відбулись обміни російських військовополонених на українських за згодою командирів незаконних збройних формувань самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" (ЛНР/ДНР) на лінії фронту. 2016 року відбувся обмін засудженої в Росії української військовослужбовиці Надії Савченко на засуджених українським судом росіян Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова. А 27 грудня 2017 року 237 військовополонених "ЛНР/ДНР" обміняли на 73 українція.

Відтоді жодних офіційних обмінів не було. Українська сторона постійно заявляє про своє прагнення звільнити понад 70 "політичних в'язнів Кремля", серед яких більшість - жителі Криму. З боку Росії стверджується, що більшість з них є російськими громадянами. Проблема звільнення українських громадян, засуджених у Росії, зазвичай замовчується офіційною Москвою.

Активісти шукають вихід з глухого кута

На прес-конференції в київському "Будинку вільної Росії" координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Марія Томак заявила, що офіційний Київ виявився не готовим ефективно підтримати протестне голодування Олега Сенцова. До цих пір немає офіційної статистики засуджених в Україні росіян. "Нам вдалося встановити 21-го російського громадянина, процесуальний статус яких нам відомий. Проте екс-уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська каже, що в Україні затримані понад 300 російських громадян", - повідомила Томак.

Марія Томак

За її словами, деякі росіяни досі не засуджені й роками чекають на судові розгляди в українських слідчих ізоляторах. А багатьох з них в місцях позбавлення волі на території Донбасу досі не відвідав російський консул. "Пропонуючи наш список для можливого обміну росіян на ув'язнених в Росії українців, ми показуємо можливий вихід із ситуації", - заявила Томак.

Москва кидає своїх?

Однак російські журналісти, які відстежують ситуацію з політв'язнями налаштовані скептично. "Звільнення ув'язнених в Україні росіян нецікаве для Москви", - сказав на прес-конференції кореспондент "Нової газети" Павло Канигін, який вийшов на зв'язок з Росії. На його думку, Кремль може обговорювати цю проблему тільки в обмін на визнання Києвом офіційного статусу самопроголошених республік на Донбасі і фактичної федералізації України, або послаблення західних антиросійських економічних санкцій.

Антон Наумлюк

Інший російський журналіст Антон Наумлюк заявив, що за звільнення засуджених в Україні росіян виступали лише деякі представники російських націоналістів і лівих сил. "Російське суспільство настільки фрагментоване, що проблема обміну росіян на українців взагалі не стоїть на внутрішньополітичному порядку денному. Говорити про будь-який загальноросійський громадський дискурс з цієї проблеми не доводиться", - констатував Наумлюк.

Звільнення Сенцова: надія на Раду Європи

На відміну від Росії, в Україні тема українців у російських в'язницях обговорюється постійно, а українська влада перебуває під неослабним тиском суспільства. Українці вважають, що було б справедливо і гуманно обміняти в'язнів в обох країнах за принципом "всіх на всіх". Проте ініціатор міжнародної кампанії солідарності з вимогами голодуючого Олега Сенцова #SaveOlegSentsov, лідерка громадської організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук впевнена, що наразі це виконати досить складно через обструкцію Кремля.

На думку правозахисниці, найбільші шанси на реалізацію зараз має заклик генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда до президента Росії Володимира Путіна помилувати Сенцова з гуманітарних міркувань. "Він уже кілька років підтримує повернення російської делегації в парламентську асамблею Ради Європи, звідки її вигнали після незаконної анексії Криму. Путін міг би піти назустріч цьому проханню свого тактичного союзника", - сказала Матвійчук в інтерв'ю DW.