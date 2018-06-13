В Україні набув чинності закон про Вищий антикорупційний суд

Ухвалений тиждень тому Верховною Радою України закон "Про Вищий антикорупційний суд" у четвер, 14 червня, набув чинності. Документ опубліковано в парламентській газеті "Голос України" в числі за 13 червня.

За перехідними положеннями документу закон набуває чинності наступного дня після публікації. Окремі положення, утім, почнуть діяти зі стартом роботи суду. Президент України Петро Порошенко очікує, що Вищий антикорупційний суд буде створено до кінця року.

Закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів. Претенденти на посаду судді подаватимуть до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) документи для участі в конкурсі. Для оцінки доброчесності кандидатів та допомоги в підготовці рішення щодо призначення суддів ВККС на 6 років сформує громадську раду міжнародних експертів. Членів громадської ради призначатиме ВККС на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Нагадаємо, епопея зі створенням АКС в Україні тривала два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Запуск суду - одна з головних вимог МВФ для надання Україні чергового траншу кредиту.