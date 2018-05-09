 В Україні за використання радянської символіки затримано 14 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2018
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Новини

В Україні за використання радянської символіки затримано 14 осіб

За використання радянської символіки у День перемоги в Україні затримали 14 осіб, повідомили в міністерстві внутрішніх справ країни.

Використання радянської символіки заборонено в Україні

Використання радянської символіки в Україні заборонено

В Україні в середу, 9 травня, під час заходів до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні затримали 14 людей за використання забороненої радянської символіки. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. "В Україні затримано 14 осіб. У Запорізькій, Харківській та Полтавській областях за використання забороненої символіки приймаються рішення щодо складання адміністративних протоколів", - відзначив він.

Яровий також повідомив, що в першій половині дня в Україні відбулось близько 1250 заходів, присвячених Дню Перемоги, в яких взяли участь понад 365 тисяч осіб. "Грубих порушень публічної безпеки та порядку не зафіксовано... Посилений режим несення служби правоохоронцями буде, поки не впевнимося, що всі заходи проведено", - заявив він.

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За словами директора Українського інституту національної пам'яті В'ятровича, за останні три роки в рамках так званої декомунізації перейменували майже тисячу населених пунктів і демонтували всі пам'ятники Леніну. (10.02.2018)

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закони про декомунізацію в травні 2015 року. Ними забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України Українська повстанська армія та інші організації.

У лютому 2018 року Український інститут національної пам'яті заявив про "фактичне завершення" декомунізації в Україні і про перейменування близько тисячі населених пунктів.
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