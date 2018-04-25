 В Україні задекларували доходи понад чотири тисячі мільйонерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

В Україні задекларували доходи понад чотири тисячі мільйонерів

Декларації про доходи понад одного мільйона гривень в 2017 році подали 4063 українці. Наймолодшому із них виповнилося сім років, а найстаршому - 99.

Декларації про мільйонні доходи подали більше чотирьох тисяч українців

Декларації про мільйонні доходи подали більше чотирьох тисяч українців

У 2017 році доходи в розмірі понад один мільйон гривень задекларували 4063 українці. Про це в понеділок, 7 травня, повідомила Державна фіскальна служба України. У порівнянні з 2016 роком кількість гривневих мільйонерів у країні зросла на 559 осіб.

"При цьому один громадянин задекларував дохід у розмірі понад один мільярд гривень", - повідомив виконуючий обов'язки голови ДФС Мирослав Продан. Наймолодшому мільйонеру, що задекларував доходи, виповнилося сім років, найстаршому - 99 років.

DW.COM

Міністерство фінансів України пропонує вести окремий облік заможних громадян, зобов'язавши їх щороку подавати податкові декларації. Чи працюватиме це в Україні, і хто від цього виграє - з'ясовувала DW. (17.04.2018)

Найчастіше свої статки українські мільйонери отримували у вигляді "інших доходів" - відсотків на депозитах, дивідендів тощо - загалом на 9,8 мільярда гривень. Іноземних доходів було отримано на 6,2 мільярда гривень. На операціях з продажу чи обміну рухомого та нерухомого майна мільйонери заробили 3,6 мільярда гривень, а успадкували - 2,5 мільярда гривень.

Середньостатистичний річний дохід одного українського мільйонера складає 8,2 мільйона гривень. Майже 44 відсотки мільйонерів проживають у Києві - 1816 осіб. Серед лідерів також Харківська область - 299, Дніпропетровська - 269, Київська - 275 та Одеська - 207 осіб.
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