В Україні готують санкції щодо компаній-будівників Керченського мосту

Міністерство інфраструктури України працює над створенням санкційного списку компаній, що беруть участь у будівництві Керченського мосту. Про це в неділю, 15 квітня, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі проекту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії.ТБ", передає інформаційне агентство "Українські Новини".

"Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об'єкті та включаємо їх до санкційного списку", - сказав Омелян, цитує агенція. За словами урядовця, його відомство інформує також інші держави, котрі підтримують Україну, щодо "включення компаній до чорного списку".

Певні труднощі для моніторингу створює процедура закупівель для будівництва мосту: якщо закупівлі відбуваються через фірми-посередники, то реагувати складніше, оскільки не було прямого контакту з виробником, визнав Омелян.

Нагадаємо, у вересні 2017 року президент України Петро Порошенко розпорядився подати до суду на Росію через екологічну шкоду внаслідок будівництва Керченського мосту.

Російська влада планує вже в травні цього року відкрити міст для легкових автомобілів та автобусів. Рух вантажівок мостом планується відкрити в грудні 2018 руху. Залізничну частину мосту відкриють для регулярного сполучення не раніше грудня 2019 року.

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