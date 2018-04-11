 В Україні готують санкції щодо компаній-будівників Керченського мосту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2018
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Новини

В Україні готують санкції щодо компаній-будівників Керченського мосту

Проти компаній, залучених до спорудження Керченського мосту, готуються санкції, запевнив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Керченський міст

Спорудження Керченського мосту (вересень 2017 року)

Міністерство інфраструктури України працює над створенням санкційного списку компаній, що беруть участь у будівництві Керченського мосту. Про це в неділю, 15 квітня, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі проекту "Радіо Свобода" "Крим.Реалії.ТБ", передає інформаційне агентство "Українські Новини".

"Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об'єкті та включаємо їх до санкційного списку", - сказав Омелян, цитує агенція. За словами урядовця, його відомство інформує також інші держави, котрі підтримують Україну, щодо "включення компаній до чорного списку".

DW.COM

Президент України Петро Порошенко розпорядився подати в суд на РФ через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту. (29.09.2017)

Керченський міст може стати клапаном, який регулює тиск Москви на Київ, обмежуючи судноплавство в українські порти Азовського моря. При цьому мосту загрожує самознищення, вважають деякі навіть російські експерти. (07.08.2017)

Певні труднощі для моніторингу створює процедура закупівель для будівництва мосту: якщо закупівлі відбуваються через фірми-посередники, то реагувати складніше, оскільки не було прямого контакту з виробником, визнав Омелян.

Нагадаємо, у вересні 2017 року президент України Петро Порошенко розпорядився подати до суду на Росію через екологічну шкоду внаслідок будівництва Керченського мосту.

Російська влада планує вже в травні цього року відкрити міст для легкових автомобілів та автобусів. Рух вантажівок мостом планується відкрити в грудні 2018 руху. Залізничну частину мосту відкриють для регулярного сполучення не раніше грудня 2019 року.
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