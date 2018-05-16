 В Україні відбулись перші випробування Javelin | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2018
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Новини

В Україні відбулись перші випробування Javelin

Президент України Петро Порошенко повідомив про перші випробування ракетних комплексів Javelin, які надали Сполучені Штати Америки.

В Україні вперше випробували американські Javelin

В Україні вперше випробували американські Javelin

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 22 травня, повідомив про перші випробування в Україні ракетних комплексів Javelin. "Нарешті цей день настав! Сьогодні вперше в Україні відбулися пуски ракетних комплексів Javelin. Завдяки їм бойові можливості ЗСУ значно зросли", - написав Порошенко в блозі в Twitter.

DW.COM

Протитанкові ракети Javelin уже доставлені із США в Україну, підтвердив президент України Петро Порошенко. Раніше про це повідомили в Державному департаменті США. (30.04.2018)

Значним чином вплинути на ситуацію на Донбасі протитанкові ракетні комплекси Javelin не в змозі, але їхня поява є важливим політичним сигналом, кажуть експерти. (02.05.2018)

Порошенко додав, що оборонна зброя буде застосована лише у разі наступу Росії на позиції українських військ. Він також наголосив, що підрозділи українських Збройних Сил пройшли відповідні тренінги для використання цього озброєння. Порошенко зауважив, що американські протитанкові комплекси показали надзвичайно високу ефективність.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Сенат США схвалив проект закону про оборонні витрати, який передбачає можливість надання Україні 350 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи поставки летального оборонного озброєння.

У березні 2018 року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 37 ПТРК Javelin і 210 ракет до них на 47 мільйонів доларів. Їхня поставка до України була здійснена в квітні. 

З 2014 року обсяг військової допомоги США Україні, за даними американської сторони, оцінюється в понад 600 мільйонів доларів, повідомляє агенція "Інтерфакс".

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Як працює протитанковий ракетний комплекс Javelin? (02.04.2018)

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Як працює протитанковий ракетний комплекс Javelin? (02.04.2018)  

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