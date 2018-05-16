 В українському футболі виявили масштабну схему організації ″договірних″ матчів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2018
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Новини

В українському футболі виявили масштабну схему організації "договірних" матчів

35 українських футбольних клубів проводили "договірні" матчі, заявив глава МВС України Арсен Аваков. Поліція виявила п'ять злочинних груп, що організовували їх.

35 українських футбольних команд проводили договірні матчі

35 українських футбольних команд проводили "договірні" матчі

Українські правоохоронці встановили участь 320 осіб в 57 епізодах організації "договірних" футбольних матчів, про результати яких було домовлено заздалегідь. Про це у вівторок, 22 травня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. 

Він заявив, що департамент захисту економіки Національної поліції завершив спецоперацію з припинення діяльності злочинних груп, які організували розгалужену систему таких футбольних матчів. Поліція понад два роки спостерігала і документувала активну роботу п'яти злочинних груп, що організовували їх. Загалом в цю діяльність було залучено 35 футбольних клубів з десяти областей, зокрема "Зоря", "Ворскла", "Олександрія", "Зірка", "Волинь", "Оболонь", "Арсенал-Київ" та інші, повідомив міністр.

За словами Авакова, заздалегідь знаючи результат гри, учасники злочинних груп робили ставки в букмекерських конторах, зареєстрованих в країнах Азії, і отримували прибутки розміром до п'яти мільйонів доларів щорічно. "Для отримання "правильного" рахунку в матчі використовувалися будь-які методи: від підкупу гравців, арбітрів, власників клубів до залякування та погроз. Суми "винагороди" за потрібний результат - перемогу чи нічию - становили від 30 до 100 тисяч гривень", - повідомив Аваков.

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Також у вівторок стало відомо, що правоохоронці також затримали арбітра Першої ліги України з футболу Олександра Солов'яна за підозрою в грі на тоталізаторі. Про це заявив спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Втім, Національна поліція не планує заарештовувати підозрюваних в організації "договірних" футбольних матчів. "Ми не бачимо сенсу затримувати людей, нам головне залучити їх до відповідальності", - заявив заступник голови Нацполіції Ігор Купранець.

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