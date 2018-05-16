В українському футболі виявили масштабну схему організації "договірних" матчів

Українські правоохоронці встановили участь 320 осіб в 57 епізодах організації "договірних" футбольних матчів, про результати яких було домовлено заздалегідь. Про це у вівторок, 22 травня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Він заявив, що департамент захисту економіки Національної поліції завершив спецоперацію з припинення діяльності злочинних груп, які організували розгалужену систему таких футбольних матчів. Поліція понад два роки спостерігала і документувала активну роботу п'яти злочинних груп, що організовували їх. Загалом в цю діяльність було залучено 35 футбольних клубів з десяти областей, зокрема "Зоря", "Ворскла", "Олександрія", "Зірка", "Волинь", "Оболонь", "Арсенал-Київ" та інші, повідомив міністр.

За словами Авакова, заздалегідь знаючи результат гри, учасники злочинних груп робили ставки в букмекерських конторах, зареєстрованих в країнах Азії, і отримували прибутки розміром до п'яти мільйонів доларів щорічно. "Для отримання "правильного" рахунку в матчі використовувалися будь-які методи: від підкупу гравців, арбітрів, власників клубів до залякування та погроз. Суми "винагороди" за потрібний результат - перемогу чи нічию - становили від 30 до 100 тисяч гривень", - повідомив Аваков.

22 травня оперативники провели 40 обшуків у Києві та Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській та Чернігівській областях. Підозрюваним оголошено про підозру у підкупі осіб, які надають публічні послуги, та у протиправному впливі на результати спортивних змагань.

Також у вівторок стало відомо, що правоохоронці також затримали арбітра Першої ліги України з футболу Олександра Солов'яна за підозрою в грі на тоталізаторі. Про це заявив спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

Втім, Національна поліція не планує заарештовувати підозрюваних в організації "договірних" футбольних матчів. "Ми не бачимо сенсу затримувати людей, нам головне залучити їх до відповідальності", - заявив заступник голови Нацполіції Ігор Купранець.