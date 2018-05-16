В Украні запустили платіжний сервіс Apple Pay

Український "Приватбанк" запустив онлайн-сервіс оплати товарів і послуг Apple Pay. Про це в четвер, 16 травня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Apple Pay в Україні! З сьогоднішнього дня "Приватбанк" запустив цей популярний у світі сервіс платежів. Новітні технології розвиваються в Україні!", - зазначив Данилюк, подякувавши співробітникам "Приватбанку" за "постійне підвищення стандартів на банківському ринку". На думку Данилюка, запуск Apple Pay є показником привабливості українського ринку для світових інноваційних компаній.

У листопаді 2017 року компанія Google запустила в Україні свій сервіс безконтактної оплати товарів і послуг за допомогою смартфонів на платформі Android. Тоді Україна стала 15-ю країною у світі, де працює сервіс Android Pay.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року український уряд за пропозицією Національного банку України та акціонерів фінансової установи ухвалив рішення щодо націоналізації "Приватбанку".