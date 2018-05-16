 В Украні запустили платіжний сервіс Apple Pay | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

В Украні запустили платіжний сервіс Apple Pay

Популярний цифровий сервіс платежів Apple Pay тепер стане доступним для українців, які є клієнтами "Приватбанку".

Apple Pay

Інтерфейс Apple Pay на смартфоні

Український "Приватбанк" запустив онлайн-сервіс оплати товарів і послуг Apple Pay. Про це в четвер, 16 травня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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Міжнародне розслідування детективного агентства Kroll дійшло висновків, що "Приватбанк" був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що обернулося збитками в 5,5 мільярда доларів, заявляють в НБУ. (16.01.2018)

Указ Порошенка про розширення санкцій проти Росії передбачає заборону діяльності низки російських платіжних систем на території України. (18.10.2016)

"Apple Pay в Україні! З сьогоднішнього дня "Приватбанк" запустив цей популярний у світі сервіс платежів. Новітні технології розвиваються в Україні!", - зазначив Данилюк, подякувавши співробітникам "Приватбанку" за "постійне підвищення стандартів на банківському ринку". На думку Данилюка, запуск Apple Pay є показником привабливості українського ринку для світових інноваційних компаній.

У листопаді 2017 року компанія Google запустила в Україні свій сервіс безконтактної оплати товарів і послуг за допомогою смартфонів на платформі Android. Тоді Україна стала 15-ю країною у світі, де працює сервіс Android Pay.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року український уряд за пропозицією Національного банку України та акціонерів фінансової установи ухвалив рішення щодо націоналізації "Приватбанку".

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