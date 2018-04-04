 В Угорщині на виборах до парламенту впевнено перемагає партія Орбана | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
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Новини

В Угорщині на виборах до парламенту впевнено перемагає партія Орбана

За прогнозами, партія "Фідес" здобуває близько двох третин місць у парламенті Угорщини. На цих виборах зафіксована найвища явка з 1994 року.

Парламентські вибори в Угорщині

Роботу деяких виборчих дільниць подовжили через черги виборців,

В Угорщині у неділю, 8 квітня, пройшли вибори до парламенту, на яких впевнено перемагає правоконсервативна партія чинного прем'єра Віктора Орбана "Фідес". За прогнозами, вона здобуває до 133 зі 199 місць у парламенті та може розраховувати на конституційну більшість, повідомляє агентство dpa.

Дільниці мали закритися о 19-ій годині за місцевим часом, утім, роботу деяких з них було продовжено через великі черги охочих проголосувати. Було вирішено дати можливість проголосувати усім, хто перебував у черзі до 19-ї години. Явка становила близько 70 відсотків. Ця цифра значно перевищила показник під час виборів 2014 року - тоді активність виборців становила 62 відсотки - та є рекордною з 1994 року. 

Подовження роботи окремих дільниць дещо затримало оприлюднення попередніх результатів виборів. За оприлюдненими Національною виборчою комісією Угорщини даними підрахунку майже 70 відсотків бюлетенів, партія "Фідес" за партійними списками здобувала 49,5 відсотка голосів, ультраправий рух "Йоббік" - близько 20 відсотків, а соціалісти - 11,8. Розподіл місць у парламенті залежить також від результатів виборів у одномандатних округах.

Як повідомлялося, на 199 місць в законодавчому органі країни претендували кандидати з 23 партійних списків, а також 1 547 політиків, які балотувалися в одномандатних округах. Згідно з проведеними до виборів опитуваннями, партія "Фідес" на чолі з консервативним прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном була явним фаворитом виборів та могла розраховувати на переконливу перемогу. Її кандидати значно випереджали суперників від ультраправого руху "Йоббік" і лівих соціалістів. У разі перемоги Орбан, якого критики звинувачують в авторитаризмі, очолить уряд Угорщини втретє поспіль та учетверте загалом.

Свою передвиборну кампанію 54-річний Віктор Орбан побудував на консервативній та націоналістичній риториці: він лякає виборців масовим напливом мігрантів і виставляє себе захисником національного суверенітету та "християнської Європи".
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