В Угорщині вибирають новий парламент

В Угорщині в неділю, 8 квітня, відбуваються парламентські вибори. На 199 місць в законодавчому органі країни претендують кандидати з 23 партійних списків, а також 1 547 політиків, які балотуються в одномандатних округах.

Згідно з опитуваннями, партія "Фідес" на чолі з консервативним прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном може розраховувати на абсолютну більшість. Її кандидати значно випереджають суперників від ультраправого руху "Йоббік" і лівих соціалістів. За даними актуальних опитувань, "Фідес" випереджає "Йоббік" на 20 відсотків, пише інформагенція AFP. У разі перемоги, Орбан, якого критики звинувачують в авторитаризмі, очолить уряд Угорщини вчетверте в цілому і втретє поспіль.

За даними останніх опитувань, партія Орбана "Фідес" може отримати більше половини крісел у парламенті, зазначає агентство Reuters. Утім, за прогнозами, малоймовірно, що вона зможе здобути кваліфіковану більшість у дві третини депутатів, як це було на двох попередніх виборах.

Свою передвиборну кампанію 54-річний Віктор Орбан побудував на консервативній та націоналістичній риториці: він лякає виборців масовим напливом мігрантів і виставляє себе захисником національного суверенітету і "християнської Європи".