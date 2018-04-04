 В Угорщині вибирають новий парламент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
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Новини

В Угорщині вибирають новий парламент

Партія консервативного прем'єр-міністра Віктора Орбана може розраховувати, що здобуде більшість крісел у парламенті. У разі перемоги Орбан знову очолить уряд Угорщини.

Віктор Орбан з дружиною на виборчій дільниці

Віктор Орбан з дружиною на виборчій дільниці

В Угорщині в неділю, 8 квітня, відбуваються парламентські вибори. На 199 місць в законодавчому органі країни претендують кандидати з 23 партійних списків, а також 1 547 політиків, які балотуються в одномандатних округах.

Згідно з опитуваннями, партія "Фідес" на чолі з консервативним прем'єр-міністром країни Віктором Орбаном може розраховувати на абсолютну більшість. Її кандидати значно випереджають суперників від ультраправого руху "Йоббік" і лівих соціалістів. За даними актуальних опитувань, "Фідес" випереджає "Йоббік" на 20 відсотків, пише інформагенція AFP. У разі перемоги, Орбан, якого критики звинувачують в авторитаризмі, очолить уряд Угорщини вчетверте в цілому і втретє поспіль.

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Прокуратура Угорщини вважає, що представник "Йоббіку" Бела Ковач шпигував на користь Росії в євроінституціях. Перші підозри щодо депутата від правопопулістів з'явилися у 2014 році. (06.12.2017)

За даними останніх опитувань, партія Орбана "Фідес" може отримати більше половини крісел у парламенті, зазначає агентство Reuters. Утім, за прогнозами, малоймовірно, що вона зможе здобути кваліфіковану більшість у дві третини депутатів, як це було на двох попередніх виборах.

Свою передвиборну кампанію 54-річний Віктор Орбан побудував на консервативній та націоналістичній риториці: він лякає виборців масовим напливом мігрантів і виставляє себе захисником національного суверенітету і "християнської Європи". 
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Вибори в Угорщині: Віктор Орбан vs. Джордж Сорос (03.04.2018)

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Вибори в Угорщині: Віктор Орбан vs. Джордж Сорос (03.04.2018)  

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Очікується, що Віктор Орбан та його партія "Фідес" знову виграє парламентські вибори цієї неділі. Утім, з яким результатом - ще під питанням. Угорщині та ЄС варто готуватися до продовження суперечок.

Вибори в Угорщині: Віктор Орбан vs. Джордж Сорос (03.04.2018) 03.04.2018

Щоб перемогти на виборах 8 квітня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запустив кампанію ненависті до біженців та мільярдера Джорджа Сороса.

Viktor Orban, Ministerpräsident Ungarn

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 8 квітня 11.01.2018

Згідно з соціологічними опитуваннями, чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан має всі шанси бути переобраним на третій термін. Рейтинги опозиції відчутно нижчі.

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