 В Трірі відкрили пам′ятник Карлу Марксу | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 05.05.2018
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Культура й стиль життя

В Трірі відкрили пам'ятник Карлу Марксу

Статуя є подарунком Китаю до 200-річчя від дня народження німецького філософа і економіста. Прийняттю подарунка передували запеклі суперечки.

Нова статуя Карла Маркса прибула з Китаю

Нова статуя Карла Маркса прибула з Китаю

На батьківщині Карла Маркса, в Трірі, відкрито пам'ятник філософу-економісту, повідомляє в суботу, 5 травня, інформаційна агенція KNA. Бронзова статуя вагою понад 2 тонни є подарунком Китаю до 200-річчя від дня народження Маркса. П'ятиметровий пам'ятник, який встановили на площі близько давньоримських воріт Порта Нігра ("Чорні ворота"), - робота китайського художника У Вейшан.

За даними поліції, на церемонії відкриття були присутні близько трьох тисяч осіб. У той же час, близько 70 осіб взяли участь в акції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) під девізом "Зняти Маркса з п'єдесталу". Ще одна демонстрація проти пам'ятника зібрала близько 150 учасників.

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У день 200-річчя Карла Маркса його двійник дуже затребуваний на батьківщині духовного батька комунізму. (18.01.2018)

Серед вулиць і площ, що носять імена історичних діячів, найбільше на сході Німеччини - Карла Маркса. Втім, і на заході ФРН їх не поспішають перейменовувати. (05.05.2018)

"Міст дружби"

Подарунок демонструє бажання жителів Китаю висловити повагу філософу-економісту, зазначив китайський посол у Німеччині Ши Мінде. Своєю чергою, прем'єр-міністерка федеральної землі Райнланд-Пфальц Малу Драєр (Malu Dreyer) назвала подарунок "мостом дружби і партнерства". На її думку, філософа неприпустимо звинувачувати в злочинах XX століття, хоча так само "навряд чи його можна віднести до святих".

Міська рада Тріра погодився прийняти подарунок у березні 2017 року. Рішенню передували запеклі суперечки і критика з боку низки політиків та "Союзу об'єднань жертв комуністичного режиму".

Щоб заспокоїти городян і перевірити їхню реакцію, мерія Тріра вирішила виставити на огляд дерев'яний макет статуї Маркса в натуральну величину.

Нова експозиція в Будинку-музеї Маркса

Крім того, 5 травня в Будинку-музеї Маркса за підтримки Фонду імені Фрідріха Еберта відкрилася постійна виставка "З Тріра - в світ: Карл Маркс, його ідеї та їхній вплив". За словами голови фонду Курта Бека (Kurt Beck), експозиція надає чудову можливість дізнатися більше про різноманітну діяльність філософа XIX століття.

  • Карл Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Карл Маркс

    Карл Маркс (Karl Marx), один із духовних батьків комунізму, народився 5 травня 1818 року у Трірі, а помер 14 березня 1883 року в Лондоні. В Трірі він провів перші 17 років життя. Головні ювілейні урочистості, як-то виставки, спектаклі або конференції, відбуватимуться тут: в приміщеннях місцевих музеїв і прямо на вулицях міста.

  • Будинок, де народився Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Рідні пенати

    До 200-річчя від дня народження Карла Маркса в Трірі підготували масштабну ювілейну програму. На фото - будинок, в якому народився ювіляр. Адреса: Brückenstrasse 10. Сьогодні тут розташовується музей, присвячений життю та діяльності Маркса.

  • Карл Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Столичної уваги не бракує

    Ювілей став приводом згадати про Маркса не тільки в Трірі. Напередодні святкування 200-річчя в Берліні відбулася конференція, присвячена Марксу, перед учасниками якої виступив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). За його словами, "Карл Маркс, незважаючи на суперечливість його тез, був видатним німецьким мислителем".

  • Пам'ятник Марксу та Енгельсу в Берліні

    Карл Маркс: 200 років потому

    Карл Маркс та НДР

    Як зазначив Штайнмаєр, багато німців, які народилися в НДР, з одного боку раді були "спекатися Маркса" після возз'єднання Німеччини, але в той же час вони сподіваються, що деякі його ідеї будуть втілені в життя, зберігши в капіталістичному світі місце для соціальної справедливості. На фото - Marx-Engels-Forum, скульптурний ансамбль в центрі Берліна, споруджений у 1980-ті роки.

  • Аугуст Діль в ролі Маркса

    Карл Маркс: 200 років потому

    На екрані

    2017 року на кіноекрани Німеччини вийшов фільм "Молодий Карл Маркс". У головній ролі - німецький актор Аугуст Діль (August Diehl). А 10 травня цього року на екрани країни виходить документальний фільм "System Error", протагоністи якого, частково використовуючи термінологію Маркса, міркують про те, до чого в підсумку призведе капіталізм.

  • Пиво Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Пиво MARX

    У ці дні багато хто не проти підзаробити на ювілеї Карла Маркса: від власників готелів в Трірі та його околицях до виробників дешевої сувенірної продукції. Хіба це - не яскравий приклад капіталістичного устрою нашого життя? Хай там як, а фірма Marx Chemnitzer Bier GmbH в Хемніці (місті, що з 1953 по 1990 роки носило ім'я Карл-Маркс-Штадт) випустила до ювілею пиво "Маркс".

  • Капітал, обгортка книги

    Карл Маркс: 200 років потому

    Головна праця

    Як зазначає керівниця справами відомого берлінського видавництва Karl Dietz Verlag Забіне Нусс (Sabine Nuss), щороку "Капітал" Карла Маркса продається в Німеччині чимраз краще. У 2017 році обсяги продажів (2650 примірників) зросли на 20 відсотків, порівняно з 2016 роком. У цьому сезоні, розповідає Нусс, видавництво розраховує продати понад три тисячі примірників праці.

  • Маркс, Енгельс і Ленін

    Карл Маркс: 200 років потому

    У книгарнях Німеччини

    З'явилася нова література про філософські ідеї Маркса. За словами професора Трірського університету Мартіна Ендреса (Martin Endreß), після 1989 року праці Маркса вивчаються ґрунтовніше, адже раніше цьому заважало протистояння двох систем: комуністичної, що селективно використала Маркса в своїх цілях, і капіталістичної. Сьогодні є можливість неупереджено оцінити філософію автора "Капіталу".

  • Світлофор в Трірі

    Карл Маркс: 200 років потому

    Людина і світлофор

    І все-таки такого "культу" Карла Маркса, як в Трірі, більше в Німеччині ви ніде не зустрінете. Саме тут - різноманіття сувенірів, можливість сфотографуватися з новим пам'ятником і дізнатися все про життя філософа-економіста. Такі пішохідні світлофори з'явилися на вулицях Тріра в березні цього року.

  • Купюра

    Карл Маркс: 200 років потому

    Без вартості

    Фірма Trier Tourismus und Marketing GmbH, що відповідає за розвиток туризму на батьківщині Карла Маркса, випустила до ювілею безліч сувенірів. Серед найнезвичніших - купюра номіналом НУЛЬ євро із зображенням Маркса. Придбати її за "нормальні" гроші можна в Трірі.

  • Гумова качка Карл Маркс

    Карл Маркс: 200 років потому

    Качкомаркс

    Гумова качечка з характерною бородою займе місце у вашій ванній кімнаті, якщо ви готові з'їздити в Трір і заплатити за неї в місцевому сувенірному магазині 5,90 євро.

  • Перстень із зображенням Карла Маркса

    Карл Маркс: 200 років потому

    Коштовний земляк

    Дизайнерка ювелірних прикрас з Тріра Єлена Вілла (Elena Villa) створила до ювілею свого знаменитого земляка перстень із його зображенням.

  • Двійник Маркса

    Карл Маркс: 200 років потому

    Двійник-екскурсовод

    Німець Міхаель Тілен (Michael Thielen) - пенсіонер з Тріра, у свій час підробляв "офіційним" двійником Карла Маркса і водив екскурсії містом. Екскурсії - в минулому, але Тілен і далі із задоволенням грає роль Маркса. Гості міста охоче з ним фотографуються.

  • Новий пам'ятник Марксу

    Карл Маркс: 200 років потому

    Новий пам'ятник

    Цей новий пам'ятник Марксу - подарунок Китаю з нагоди 200-річчя. 4,40-метрову бронзову статую доставили до Тріра у березні. Пам'ятник вже встановили поблизу воріт Порта Нігра. Урочисте відкриття (зі зняттям чохла) заплановано на 5 травня. Трір традиційно користується особливою популярністю серед китайських туристів, які відвідують тут будинок, де народився засновник наукового комунізму.

  • Актор в костюмі пам'ятника Марксу

    Карл Маркс: 200 років потому

    "Все життя - театр"

    На фото - актор, переодягнений в костюм пам'ятника Карлу Марксу. Він - учасник театралізованої прогулянки Тріром під назвою "MARX! LOVE! REVOLUTION!", Що стала одним із заходів ювілейного року. Прем'єра запланована на 5 травня. Наступні покази - щосуботи в період з травня по жовтень. Місце і час зустрічі потенційних глядачів - новий пам'ятник Марксу, о 14:00.

    Автор: Дар'я Брянцева, Валерій Сааков


Дивитись відео 01:30

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Bildergalerie ‘Repicturing Homeless’ (Havas Germany/Getty Images)

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