В Сирії внаслідок вибуху загинули військові США та Великобританії

Один американський та один британський військовий загинули, підірвавшись на саморобній міні в Сирії. Про інцидент, що стався напередодні в північносирійському місті Манбідж, повідомили в п'ятницю, 30 березня, в американському та британському оборонних відомствах. За даними Пентагону, ще п'ятеро військових міжнародної антитерористичної коаліції отримали поранення, передає інформагенція AFP.

Жодних інших подробить про цей випадок ні в міноборони США, ані в прес-службі міжнародної антитерористичної коаліції не повідомили. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за інцидент. На сьогоднішній день кількість американських військових, що загинули з 2014 року, беручи участь у операціях проти терористичного угруповання "Ісламська держава" на Близькому Сході, сягнула 14 осіб.

Сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США протидіють ІД з літа 2014 року, коли до рук ісламістів потрапили значні території в Сирії та Іраку. Підтримку силам міжнародної коаліції надають також і німецькі військово-повітряні сили, що здійснюють вильоти з розвідувальною метою з авіабази в Йорданії.

Тим часом напередодні, 29 березня, президент США Дональд Трамп заявив про скоре виведення американських військових із Сирії, не уточнивши при цьому, коли саме це може відбутися.