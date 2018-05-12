В СБУ закидають керівнику "РИА Новости-Украина" підривну діяльність

У Службі безпеки України стверджують, що керівник інформагенції "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський отримував завдання про проведення підривних інформаційних акцій у Криму, а пізніше - з підтримки "ЛНР" та "ДНР". Відповідні звинувачення озвучив у вівторок, 15 травня, заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

"Спільно з прокуратурою проводили обшуки. Підставою була інформація про залучення журналістів - громадян України - до підривної інформаційної діяльності", - цитує Кононенка агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, навесні 2014 року Вишинський отримав завдання поїхати в Крим. "Готувалися матеріали, які виправдовують анексію. Після повернення до Києва готувалися матеріали на підтримку "ДНР" і "ЛНР". Гроші надходили з РФ до Сербії, а потім у Києві розподілялися 53 тисячі євро щомісяця", - додав представник СБУ.

Кононенко також зазначив, що під час обшуків у Вишинського, який є українським громадянином, знайшли паспорт громадянина РФ, а також російські держнагороди, зокрема медаль РФ "За повернення Криму". Наразі, зазначив він, тривають процесуальні дії щодо Вишинського. Кононеко допустив позбавлення керівника інформагенції українського громадянства.

Луценко говорить про держзраду

За даними прокуратури Криму, у справі провели загалом п'ять обшуків. Крім того, генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що дії співробітників "РИА Новости-Украина" мають ознаки державної зради. "Слідство має докази виконання добре проплачених антиукраїнських атак цією структурою, участі громадян України (які одночасно отримали громадянство РФ) у цій дезінформаційній війні. Дії цих осіб підпадають під ознаки статті 111 Кримінального кодексу - державна зрада", - написав Луценко на своїй сторінці в Facebook.

У свою чергу радник глави МВС України Зорян Шкіряк не виключив затримань у справі. "Щодо затримань, то я думаю, що вони можливі. Наскільки я знаю, зараз вирішується питання про затримання одного, можливо, кількох людей", - сказав Шкіряк в ефірі телеканалу "Прямий" 15 травня.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що її співробітники спільно з прокуратурою Автономної республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.