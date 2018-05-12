 В СБУ закидають керівнику ″РИА Новости-Украина″ підривну діяльність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

В СБУ закидають керівнику "РИА Новости-Украина" підривну діяльність

За даними СБУ, керівник "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський отримував завдання від Москви щодо підривної інформдіяльністі в Україні. У МВС не виключають затримань у справі.

СБУ провела обшуки в офісі РИА Новости-Украина

СБУ провела обшуки в офісі "РИА Новости-Украина"

У Службі безпеки України стверджують, що керівник інформагенції "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський отримував завдання про проведення підривних інформаційних акцій у Криму, а пізніше - з підтримки "ЛНР" та "ДНР". Відповідні звинувачення озвучив у вівторок, 15 травня, заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

"Спільно з прокуратурою проводили обшуки. Підставою була інформація про залучення журналістів - громадян України - до підривної інформаційної діяльності", - цитує Кононенка агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, навесні 2014 року Вишинський отримав завдання поїхати в Крим. "Готувалися матеріали, які виправдовують анексію. Після повернення до Києва готувалися матеріали на підтримку "ДНР" і "ЛНР". Гроші надходили з РФ до Сербії, а потім у Києві розподілялися 53 тисячі євро щомісяця", - додав представник СБУ.

Кононенко також зазначив, що під час обшуків у Вишинського, який є українським громадянином, знайшли паспорт громадянина РФ, а також російські держнагороди, зокрема медаль РФ "За повернення Криму". Наразі, зазначив він, тривають процесуальні дії щодо Вишинського. Кононеко допустив позбавлення керівника інформагенції українського громадянства.

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Луценко говорить про держзраду

За даними прокуратури Криму, у справі провели загалом п'ять обшуків. Крім того, генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що дії співробітників "РИА Новости-Украина" мають ознаки державної зради. "Слідство має докази виконання добре проплачених антиукраїнських атак цією структурою, участі громадян України (які одночасно отримали громадянство РФ) у цій дезінформаційній війні. Дії цих осіб підпадають під ознаки статті 111 Кримінального кодексу - державна зрада", - написав Луценко на своїй сторінці в Facebook.

У свою чергу радник глави МВС України Зорян Шкіряк не виключив затримань у справі. "Щодо затримань, то я думаю, що вони можливі. Наскільки я знаю, зараз вирішується питання про затримання одного, можливо, кількох людей", - сказав Шкіряк в ефірі телеканалу "Прямий" 15 травня.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що її співробітники спільно з прокуратурою Автономної республіки Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.
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