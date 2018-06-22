 В Румунії лідера правлячої партії засудили до позбавлення волі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

В Румунії лідера правлячої партії засудили до позбавлення волі

Лівіу Драгня визнаний винним у підбурюванні до зловживання службовим становищем. Суд дійшов висновку, що він причетний до фіктивного найму службовців. Вирок суду політик пообіцяв оскаржити.

Лівіу Драгня засуджений до 3,5 років тюрми

Лівіу Драгня засуджений до 3,5 років тюрми

Голова правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня у четвер, 21 червня, засуджений судом у Бухаресті до позбавлення волі на три з половиною роки. Політик визнаний винним у підбурюванні до зловживання службовим становищем. Вирок поки не набув законної сили і, за словами засудженого, буде оскаржений. 

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Уперше в історії Румунії уряд очолила жінка. Віоріка Денчіле - наближена до голови соціал-демократичної партії Лівіу Драгня, фактично "ляльковода" у Бухаресті. Тож ЄС знову стурбований. (31.01.2018)

Соціал-демократична партія Румунії здобула близько 46 відсотків голосів на парламентських виборах у країні. Друге місце посіла правоцентристська Національна ліберальна партія. (12.12.2016)

Драгня звинувачується у тому, що під час перебування на посаді глави округу Телеорман він був причетний до фіктивного найму службовців у відомство у справах молоді. Згідно з матеріалами справи, які розглядав суд, двоє фіктивних службовців у період з 2006 до 2013 року отримували зарплату від цього відомства, хоча насправді працювали на Соціал-демократичну партію.

В рамках даної справи суд засудив до позбавлення волі ще дев'ятьох фігурантів. Спостерігачі вважають Лівіу Драгню головним координатором зусиль уряду прем'єр-міністра Віорики Денчіле з торпедування боротьби прокуратури з корупцією в Румунії. Оскільки Драгня у 2016 році уже був засуджений за спробу підтасовки голосів на виборах, він не має права обіймати посаду прем'єр-міністра, однак фактично контролює дії уряду.

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