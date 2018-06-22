В Румунії лідера правлячої партії засудили до позбавлення волі

Голова правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня у четвер, 21 червня, засуджений судом у Бухаресті до позбавлення волі на три з половиною роки. Політик визнаний винним у підбурюванні до зловживання службовим становищем. Вирок поки не набув законної сили і, за словами засудженого, буде оскаржений.

Драгня звинувачується у тому, що під час перебування на посаді глави округу Телеорман він був причетний до фіктивного найму службовців у відомство у справах молоді. Згідно з матеріалами справи, які розглядав суд, двоє фіктивних службовців у період з 2006 до 2013 року отримували зарплату від цього відомства, хоча насправді працювали на Соціал-демократичну партію.

В рамках даної справи суд засудив до позбавлення волі ще дев'ятьох фігурантів. Спостерігачі вважають Лівіу Драгню головним координатором зусиль уряду прем'єр-міністра Віорики Денчіле з торпедування боротьби прокуратури з корупцією в Румунії. Оскільки Драгня у 2016 році уже був засуджений за спробу підтасовки голосів на виборах, він не має права обіймати посаду прем'єр-міністра, однак фактично контролює дії уряду.