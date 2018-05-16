В прем'єри Італії висунули новачка в політиці Джузеппе Конте

Новим прем'єр-міністром Італії висунули маловідомого в політиці 54-річного професора Джузеппе Конте. Ім'я кандидата на прем'єрське крісло оголосив в понеділок, 21 травня, лідер лівопопулістського "Руху п'яти зірок" Луїджі Ді Майо.

Конте, котрий родом з півдня Італії, представляє "Рух п'яти зірок" та ще жодного разу не обирався до парламенту. Дотепер він працював професором права у Флоренції.

Про домовленість між лівими популістами та ультраправою "Лігою Півночі" щодо кандидатури прем'єра повідомлялося ще напередодні, але тоді не називалося жодних імен. Перед затвердженням в італійському парламенті кандидатуру нового прем'єра повинен погодити президент країни Серджо Маттарелла.

З часу парламентських виборів в Італії минуло два з половиною місяці. У п'ятницю, 18 травня, "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок" представили свою урядову програму, за яку мали проголосувати прибічники партій. 20 травня політичні сили підбили підсумки голосування. Прихильники "Руху п'яти зірок" підтримали програму 94 відсотками голосів - загалом проголосували 45 тисяч осіб. В голосуванні "Ліги Півночі" взяли участь 215 тисяч осіб, 91 відсоток з яких підтримав програму майбутнього уряду.

Серед іншого програма передбачає відмову від заходів економії, а також зниження податків, що, на думку експертів, призведе до подальшого зростання і без того чималого державного боргу Італії. Повідомлялося також, що коаліційна угода містить заклик до скасування санкцій проти РФ.