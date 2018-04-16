В ООН нарікають на нестачу коштів для надання допомоги Україні

Поки що зібрано 3 відсотки з необхідних на гуманітарну допомогу для Донбасу коштів, заявив координатор гуманітарних програм ООН щодо України.
Гуманітарні агентства ООН мають лише 3 відсотки від суми, необхідної для надання гуманітарної допомоги жителям Сходу України в 2018 році. Про це заявив координатор гуманітарних програм ООН щодо України Ніл Волкер, йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу, 20 квітня, на сайті Управління з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН.
У 2018 році 4,4 мільйона осіб в Україні в тій чи іншій мірі постраждали від збройного конфлікту на Донбасі, нагадав Волкер. Водночас близько 3,4 мільйона українців гостро потребують гуманітарної допомоги та захисту. Однак із запланованих 187 мільйонів доларів на виділення в 2018 році гуманітарної допомоги, на даний момент зібрано лише 3 відсотки.
У доповіді координатор гуманітарних програм ООН щодо України закликав держави-члени організації до солідарності з постраждалими та допомогти зі збором необхідних коштів. "Я й далі закликаю всі сторони конфлікту вживати необхідних заходів для дотримання міжнародного гуманітарного права. Мирні жителі і цивільна інфраструктура мають бути захищені", - наголосив Ніл Волкер.
Тим часом в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (UN OSHA) повідомили, що за останні чотири роки внаслідок бойових дій на сході України загинули понад 2540 цивільних осіб, а 9 тисяч отримали поранення.