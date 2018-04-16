В ООН нарікають на нестачу коштів для надання допомоги Україні

Гуманітарні агентства ООН мають лише 3 відсотки від суми, необхідної для надання гуманітарної допомоги жителям Сходу України в 2018 році. Про це заявив координатор гуманітарних програм ООН щодо України Ніл Волкер, йдеться в повідомленні, опублікованому в суботу, 20 квітня, на сайті Управління з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН.

У 2018 році 4,4 мільйона осіб в Україні в тій чи іншій мірі постраждали від збройного конфлікту на Донбасі, нагадав Волкер. Водночас близько 3,4 мільйона українців гостро потребують гуманітарної допомоги та захисту. Однак із запланованих 187 мільйонів ​​доларів на виділення в 2018 році гуманітарної допомоги, на даний момент зібрано лише 3 відсотки.

У доповіді координатор гуманітарних програм ООН щодо України закликав держави-члени організації до солідарності з постраждалими та допомогти зі збором необхідних коштів. "Я й далі закликаю всі сторони конфлікту вживати необхідних заходів для дотримання міжнародного гуманітарного права. Мирні жителі і цивільна інфраструктура мають бути захищені", - наголосив Ніл Волкер.

Тим часом в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (UN OSHA) повідомили, що за останні чотири роки внаслідок бойових дій на сході України загинули понад 2540 цивільних осіб, а 9 тисяч отримали поранення.