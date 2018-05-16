В ООН закликали запобігти ізраїльсько-палестинській війні

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликають вжити негайних заходів для запобігання війни між Ізраїлем та Палестинською автономією, до якої може призвести насильство в Секторі Гази.

Спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Ніколай Младенов у середу, 23 травня, заявив під час засідання Ради Безпеки ООН, що населення Гази вже пережило три "руйнівні конфлікти" та жило під контролем радикального угрупування ХАМАС.

"Газа перебуває на межі краху", - заявив Младенов і закликав здійснити заходи для полегшення страждань людей, передає агенція AP. Він зазначив, що Газа є частиною "великої головоломки", пов’язаної з необхідністю об'єднати всіх палестинців та повернути ізраїльтян та палестинців за стіл переговорів.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Починаючи з 30 березня у сутичках загинуло вже понад сто палестинців. Лише минулого вівторка, 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії.