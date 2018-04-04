В ОБСЄ розкритикували вибори в Угорщині через нерівні можливості

На парламентських виборах в Угорщині, які відбулися 8 квітня, не було забезпечено рівних конкурентних можливостей опозиційним партіям, хоча загалом основні права громадян були дотримані, заявили в понеділок, 9 квітня, в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). "Надмірні витрати уряду на рекламу, що посилила меседжі передвиборної кампанії правлячої коаліції, підірвали можливості суперників конкурувати на рівних", - сказав спостерігач ОБСЄ за виборами Дуглас Вейк на прес-конференції в Будапешті, цитує агенція Reuters.

Він також зазначив, що політичній дискусії в країні перешкоджали "залякування та ксенофобська риторика, упередженість ЗМІ та непрозоре фінансування кампанії". Вейк вказав і на обмеження, які мали місце, за дотримання загалом основних прав громадян. "Основні права і свободи в цілому були дотримані, але вони реалізовувалися в несприятливій атмосфері (... ) Доступ до інформації, а також свобода ЗМІ та зібрань були обмежені, у тому числі нещодавніми змінами до законодавства", - додав Дуглас Вейк.

Нагадаємо, на парламентських виборах в Угорщині перемогла правоконсервативна партія "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. За попередніми результатами, коаліція прем’єра отримає в парламенті дві третини місць - 134, тоді як ультраправий рух "Йоббік", що здобув близько 20 відсотків голосів, - 27 місць, а соціалісти з результатом 12 відсотків голосів, - 19 місць.

Свою передвиборну кампанію 54-річний Віктор Орбан побудував на консервативній та націоналістичній риториці: він лякав виборців напливом мігрантів і виставляв себе захисником суверенітету та "християнської Європи".