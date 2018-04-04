 В ОБСЄ розкритикували вибори в Угорщині через нерівні можливості | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

В ОБСЄ розкритикували вибори в Угорщині через нерівні можливості

В ОБСЄ заявили, що на парламентських виборах в Угорщині партії не мали рівних можливостей, а політичній дискусії в країні перешкоджали атмосфера залякування та непрозоре фінансування передвиборної кампанії.

Під час передвиборної кампанія правляча партія лякала виборців напливом мігрантів

Під час передвиборної кампанія правляча партія лякала виборців напливом мігрантів

На парламентських виборах в Угорщині, які відбулися 8 квітня, не було забезпечено рівних конкурентних можливостей опозиційним партіям, хоча загалом основні права громадян були дотримані, заявили в понеділок, 9 квітня, в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). "Надмірні витрати уряду на рекламу, що посилила меседжі передвиборної кампанії правлячої коаліції, підірвали можливості суперників конкурувати на рівних", - сказав спостерігач ОБСЄ за виборами Дуглас Вейк на прес-конференції в Будапешті, цитує агенція Reuters.

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Віктор Орбан переміг на виборах в Угорщині й може розпочинати нову каденцію. Він є занозою в тілі ЄС. Його демократично легітимована автократія тепер стане ще привабливішою для наслідувачів, вважає Фолькер Ваґенер. (09.04.2018)

Глава угорського уряду застерігає від "небезпеки із Заходу", а парламент розглядає закон "стоп Сорос!", спрямований проти неурядових організацій. Підтекстом є вибори, але не лише вони, вважає Кено Ферзек. (21.02.2018)

Угорський прем'єр Віктор Орбан, чия партія "Фідес" перемогла на парламентських виборах, одержує привітання. Водночас лунають і заклики поважати цінності ЄС. (09.04.2018)

Він також зазначив, що політичній дискусії в країні перешкоджали "залякування та ксенофобська риторика, упередженість ЗМІ та непрозоре фінансування кампанії". Вейк вказав і на обмеження, які мали місце, за дотримання загалом основних прав громадян. "Основні права і свободи в цілому були дотримані, але вони реалізовувалися в несприятливій атмосфері (... ) Доступ до інформації, а також свобода ЗМІ та зібрань були обмежені, у тому числі нещодавніми змінами до законодавства", - додав Дуглас Вейк.

Нагадаємо, на парламентських виборах в Угорщині перемогла правоконсервативна партія "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. За попередніми результатами, коаліція прем’єра отримає в парламенті дві третини місць - 134, тоді як ультраправий рух "Йоббік", що здобув близько 20 відсотків голосів, - 27 місць, а соціалісти з результатом 12 відсотків голосів, - 19 місць.

Свою передвиборну кампанію 54-річний Віктор Орбан побудував на консервативній та націоналістичній риториці: він лякав виборців напливом мігрантів і виставляв себе захисником суверенітету та "християнської Європи".
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Vladimir Putin (l), Oleg Deripaska (r) (picture-alliance/AP/Sputnik/M. Klimentyev)

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