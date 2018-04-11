 В ОБСЄ розкритикували вибори в Азербайджані через порушення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
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Новини

В ОБСЄ розкритикували вибори в Азербайджані через порушення

В ОБСЄ заявили, що президентські вибори в Азербайджані, на яких переміг чинний голова держави Ільхам Алієв, відбулись з порушеннями та без справжньої конкуренції.

На президентських виборах в Азербайджані знову переміг Ільхам Алієв

На президентських виборах в Азербайджані знову переміг Ільхам Алієв

Президентські вибори в Азербайджані, на яких переміг чинний голова держави Ільхам Алієв, відбулись із "серйозними порушеннями". Про це у четвер, 12 квітня, заявили в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомляє агенція AFP .

"Міжнародні спостерігачі повідомляють про широкомасштабне ігнорування обов'язкових процедур, недостатню прозорістьі та численні серйозні порушення, такі як вкидання бюлетенів для голосування", - йдеться в доповіді ОБСЄ. Там також додали, що на виборах не було справжньої конкуренції.

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За даними екзит-полів, чинний президент Азербайджану Ільхам Алієв на позачергових виборах глави держави набирає понад 80 відсотків голосів. Він керує країною з 2003 року. (11.04.2018)

За даними центральної виборчої комісії Азербайджану, після підрахунку 100 відсотків бюлетенів Ільхам Алієв переміг на виборах, набравши 86,03 відсотка голосів виборців. Сім інших кандидатів отримали від 0,74 до 3,11 відсотка голосів.

Ільхам Алієв очолює Азербайджан з 2003 року. Він переобирався главою держави у 2008 та 2013 роках. Згідно з конституційними змінами 2016 року, на цих виборах президента Азербайджану обирали на сім років. До Ільхама Алієва незмінним президентом Азербайджану після розпаду Радянського Союзу був його батько Гейдар Алієв. Ільхаму Алієву закидають авторитарні методи правління та придушення громадянських свобод. 12 квітня президент України Петро Порошенко привітав Алієва з "переконливою перемогою" на виборах та запросив його відвідати з візитом Україну. 

  • Вид на Степанакерт

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Давній конфликт

    Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

  • Озброєний чоловік в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Початок воєнних дій

    10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

  • Зруйнована будівля в Тартарі

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Війна та біженці

    Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

  • Лінія зіткнення в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту

    Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

  • Дорожній вказівник вірменською мовою

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Спірна територія

    Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

  • Пам'ятник в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагадування про війну

    У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

  • Військова техніка неподалік від кордону з Іраном

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Ескалація карабаського конфлікту

    На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

  • Вірменські солдати в Мардакерті

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху

    Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

  • Зруйновані будівлі в Нагірному Карабаху

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Больові точки Нагірного Карабаху

    У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

  • Чоловік зі зброєю

    Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу

    Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт?

    Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока.

    Автор: Наталія Позднякова


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Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху триває вже кілька десятиліть і забрав тисячі життів. У галереї DW - головні факти про цю больову точку Кавказу. (06.04.2018)  

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