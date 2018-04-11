В ОБСЄ розкритикували вибори в Азербайджані через порушення

Президентські вибори в Азербайджані, на яких переміг чинний голова держави Ільхам Алієв, відбулись із "серйозними порушеннями". Про це у четвер, 12 квітня, заявили в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомляє агенція AFP .

"Міжнародні спостерігачі повідомляють про широкомасштабне ігнорування обов'язкових процедур, недостатню прозорістьі та численні серйозні порушення, такі як вкидання бюлетенів для голосування", - йдеться в доповіді ОБСЄ. Там також додали, що на виборах не було справжньої конкуренції.

За даними центральної виборчої комісії Азербайджану, після підрахунку 100 відсотків бюлетенів Ільхам Алієв переміг на виборах, набравши 86,03 відсотка голосів виборців. Сім інших кандидатів отримали від 0,74 до 3,11 відсотка голосів.

Ільхам Алієв очолює Азербайджан з 2003 року. Він переобирався главою держави у 2008 та 2013 роках. Згідно з конституційними змінами 2016 року, на цих виборах президента Азербайджану обирали на сім років. До Ільхама Алієва незмінним президентом Азербайджану після розпаду Радянського Союзу був його батько Гейдар Алієв. Ільхаму Алієву закидають авторитарні методи правління та придушення громадянських свобод. 12 квітня президент України Петро Порошенко привітав Алієва з "переконливою перемогою" на виборах та запросив його відвідати з візитом Україну.