В ОБСЄ засудили інсценування смерті Аркадія Бабченка

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) засудила спецоперацію Служби безпеки України (СБУ) з інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

"Я шкодую з приводу рішення про поширення неправдивої інформації про життя журналіста. Держава зобов'язана надавати громадськості достовірну інформацію", - написав у середу, 30 травня, представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір на сторінці представництва в Twitter.

Критично на спецоперацію СБУ відреагувала також міжнародна організація "Репортери без кордонів". Генеральний директор організації Крістоф Делуа охарактеризував спецоперацію як "жалюгідний трюк" і висловив жаль, що "українська поліція гралася з правдою, якими б не були їхні мотиви". На думку Делуа, йдеться про "брехню на державному рівні, хай навіть нетривалу".

Нагадаємо, 29 травня українська поліція повідомила, що в Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка, який буцімто помер на шляху до лікарні. Наступного дня виявилось, що журналіст живий. СБУ заявила, що смерть Аркадія Бабченка була інсценована українськими спецслужбами, аби запобігти запланованому вбивству.

За словами голови СБУ Василя Грицака, для убивства Бабченка було завербовано громадянина України, який за 30 тисяч доларів США запропонував своєму знайомому, колишньому учаснику АТО, здійснити убивство, а ще 10 тисяч доларів вербувальник залишив собі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що доручив надати Аркадієві Бабченку та його сім’ї цілодобову охорону.