 В ОБСЄ засудили інсценування смерті Аркадія Бабченка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2018

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Новини

В ОБСЄ засудили інсценування смерті Аркадія Бабченка

Міжнародні організації критикують спецоперацію СБУ з інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Представник зі свободи ЗМІ ОБСЄ заявив, що держава повинна надавати правдиву інформацію.

СБУ інсценувала вбивство Аркадія Бабченка

СБУ інсценувала вбивство Аркадія Бабченка

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) засудила спецоперацію Служби безпеки України (СБУ) з інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

"Я шкодую з приводу рішення про поширення неправдивої інформації про життя журналіста. Держава зобов'язана надавати громадськості достовірну інформацію", - написав у середу, 30 травня, представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір на сторінці представництва в Twitter.

Критично на спецоперацію СБУ відреагувала також міжнародна організація "Репортери без кордонів". Генеральний директор організації Крістоф Делуа охарактеризував спецоперацію як "жалюгідний трюк" і висловив жаль, що "українська поліція гралася з правдою, якими б не були їхні мотиви". На думку Делуа, йдеться про "брехню на державному рівні, хай навіть нетривалу".

DW.COM

Смерть Аркадія Бабченка було інсценовано українськими спецслужбами задля попередження запланованого убивства. Для реалізації злочину було найнято колишнього бійця АТО. (30.05.2018)

Чим займався і чому був змушений залишити Москву російський журналіст Аркадій Бабченко, вбивство якого у Києві інсценувала СБУ? (30.05.2018)

Нагадаємо, 29 травня українська поліція повідомила, що в Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка, який буцімто помер на шляху до лікарні. Наступного дня виявилось, що журналіст живий. СБУ заявила, що смерть Аркадія Бабченка була інсценована українськими спецслужбами, аби запобігти запланованому вбивству.

За словами голови СБУ Василя Грицака, для убивства Бабченка було завербовано громадянина України, який за 30 тисяч доларів США запропонував своєму знайомому, колишньому учаснику АТО, здійснити убивство, а ще 10 тисяч доларів вербувальник залишив собі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що доручив надати Аркадієві Бабченку та його сім’ї цілодобову охорону.

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Спецоперація "замах на Бабченка": чи достатньо цього для захисту журналістів (30.05.2018)

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