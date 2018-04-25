 В Малі ісламісти вбили кілька десятків цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2018
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Новини

В Малі ісламісти вбили кілька десятків цивільних

Під час двох нападів ісламістів в Малі загинуло понад 40 цивільних, серед яких, за даними AFP, жінки та діти.

Представники кочівного народу туареги у Малі. Архівне фото

Представники кочівного народу туареги у Малі. Архівне фото

Внаслідок нападів ісламістів на північно-східному кордоні Малі з Нігером загинули кілька десятків цивільних осіб, серед яких діти та жінки. У п'ятницю, 27 квітня, було скоєно напад, в якому загинуло 30 людей. За день до цього бойовик на мотоциклі вбив 12 людей біля міста Андерамбукане, повідомляє AFP.

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За даними AFP, протягом двох днів загинуло 43 особи, усі вони були цивільними особами, які проживали в одній громаді - в поселеннях Аклаз та Авакасса. Загибель людей у суботу, 28 квітня, підтвердив агенції Reuters губернатор регіону Менака, де були скоєні напади і де більшість населення становлять представники кочівного народу туареги. Утім, за його інформацією, серед загиблих не було жінок і дітей. 

Місцеві жителі побоюються нападів з боку ісламістів, які зазнали серйозних втрат протягом останніх тижнів у регіоні. У середині квітня представники миротворчої місії ООН у Малі заявили, що отримали "дуже серйозну" інформацію про те, що під час антиісламістських операцій у регіоні Менака було страчено у позасудовому порядку щонайменше 95 осіб. І ці страти, за інформацією місії ООН, були здійснені "коаліцією озброєних груп", до якої входить і повстанська група туарегів MSA. У самій групі ці обвинувачення відкинули. 

У Малі з 2013 року діє багатопрофільна комплексна місія ООН зі стабілізації в країні (МІНУСМА). Її метою є підтримка політичних процесів в Малі і виконання низки завдань щодо забезпечення безпеки. Великі території країни досі залишаються поза урядовим контролем, напади бойовиків в Малі здійснюються регулярно, зокрема і на миротворчі сили ООН. 

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