В Ефіопії затримали 30 підозрюваних у причетності до вибуху на мітингу

Поліція Ефіопії у неділю, 24 червня, повідомила про затримання 30 осіб, яких підозрюють у причетності до скоєння вибуху в столиці країни Аддис-Абебі. "Кількість взятих під варту підозрюваних через причетність до атаки на площі Мескель сягнула 30-ти", - повідомив голова федеральної поліцейської комісії країни державному телеканалу, цитує агентство Reuters.

Також за недоліки в гарантуванні безпеки були затримані дев'ять співробітників поліції, включно із заступником голови столичної поліцейської комісії.

Вибух, внаслідок якого, за уточненими даними, загинули двоє та були поранені 156 людей, пролунав 23 червня в Аддис-Абебі під час політичної акції на підтримку нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда. За словами міністра охорони здоров'я країни, шестеро поранених перебувають у критичному стані.

За інформацією організаторів мітингу, вибухнула граната, яку невідомий нібито намагався жбурнути на сцену, коли на ній перебував глава ефіопського уряду.

Ахмед очолив уряд Ефіопії в квітні цього року після того, як його попередник Хайлемаріам Десалень подав у відставку. Ставши прем'єром, він проголосив курс на реформування країни.