В Ер-Ріяді заявили про вбивство в Ємені двох лідерів хуситів

В Ємені внаслідок авіаудару коаліції під проводом Саудівської Аравії загинули два лідери хуситських збройних формувань, стверджують державні ЗМІ в Ер-Ріяді. Як повідомив вранці у суботу, 28 квітня, державний телеканал Саудівської Аравії Al-Ekhbariya, двоє убитих лідерів прийшли напередодні на важливу зустріч у столиці Ємену місті Сана, яку контролюють повстанці-хусити. Вони прибули у супроводі десятків бойовиків, понад 50 з яких також загинули, стверджує телеканал, повідомляє агентство AP.

Раніше базований в ОАЕ телеканал Al-Arabiya, контроль над яким також приписують Ер-Ріяду, повідомив про загибель щонайменше 38 бойовиків, включно з двома їхніми лідерами. Мішенню авіаудару була будівля міністерства внутрішніх справ Ємену.

Тим часом телеканал хуситів Al-Masirah підтвердив, що зустріч ватажків повстанців відбулася в п'ятницю, 27 квітня, з метою обговорення поховання політичного лідера хуситів. Однак, за даними цього каналу, внаслідок авіаудару постраждали лише цивільні.

Війна у Ємені точиться між, з одного боку, повстанцями-хуситами, які контролюють столицю і низку північних регіонів найбіднішої країни арабського світу, та, з другого боку, міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Внаслідок війни, яка триває уже три роки, загинули 10 тисяч людей. Іще два мільйони стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в Ємені, зокрема до епідемії холери та браку харчових продуктів.