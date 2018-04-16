В анексованому Криму "передали" частину острова Тузла у власність РФ

"Рада міністрів" анексованого Криму на засіданні у вівторок, 17 квітня, постановила передати у власність Російської Федерації земельну ділянку площею понад 6,5 тисячі квадратних метрів на острові Тузла. Ділянку передали для будівництва на території острова інфраструктурного об'єкту - Керченського мосту.

Російська Федерація стане власником ділянки після затвердження акту приймання-передачі. Оформлення передачі перебуває "на завершальній стадії", повідомляє агентство "Інтерфакс". Острів Тузла у 2003 році став відомим після територіальної суперечки між Росією та Україною. Тоді російські спроби побудувати до острова дамбу з Таманського півострова виявилися безуспішними.

Нагадаємо, що міністерство інфраструктури України працює над створенням санкційного списку компаній, що беруть участь у будівництві Керченського мосту. "Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об'єкті та включаємо їх до санкційного списку", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За словами урядовця, його відомство інформує також інші держави, котрі підтримують Україну, щодо "включення компаній до чорного списку".