 В анексованому Криму ″передали″ частину острова Тузла у власність РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2018
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Новини

В анексованому Криму "передали" частину острова Тузла у власність РФ

В анексованому Криму вирішили передати частину острова Тузла у власність Російської Федерації для будівництва Керченського мосту.

Будівництво Керченського мосту

Будівництво Керченського мосту (2016 рік)

"Рада міністрів" анексованого Криму на засіданні у вівторок, 17 квітня, постановила передати у власність Російської Федерації земельну ділянку площею понад 6,5 тисячі квадратних метрів на острові Тузла. Ділянку передали для будівництва на території острова інфраструктурного об'єкту - Керченського мосту.

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Російська Федерація стане власником ділянки після затвердження акту приймання-передачі. Оформлення передачі перебуває "на завершальній стадії", повідомляє агентство "Інтерфакс". Острів Тузла у 2003 році став відомим після територіальної суперечки між Росією та Україною. Тоді російські спроби побудувати до острова дамбу з Таманського півострова виявилися безуспішними. 

Нагадаємо, що міністерство інфраструктури України працює над створенням санкційного списку компаній, що беруть участь у будівництві Керченського мосту. "Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на цьому об'єкті та включаємо їх до санкційного списку", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За словами урядовця, його відомство інформує також інші держави, котрі підтримують Україну, щодо "включення компаній до чорного списку".
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