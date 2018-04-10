В Альпах зник німецький мільярдер

В Альпах на кордоні між Швейцарією та Італією зник і не виходить на зв'язок німецький мільярдер, глава групи Tengelmann Карл-Еріван Гауб (Karl-Erivan Haub). Востаннє його бачили в суботу, 7 квітня. "Пошуки активно тривають, ми робимо все, щоб його знайти", - повідомила увечері у вівторок, 10 квітня, речниця Tengelmann.

Як повідомила швейцарська газета Blick, родичі 58-річного мільярдера звернулися в поліцію після того, як він 7 квітня не повернувся до готелю в швейцарському курорті Церматт. Перед цим він піднявся на гору Маттергорн.

Родичі бізнесмена заявили, що поки не втрачають надії знайти його живим. Брат зниклого підприємця Крістіан Гауб (Christian Haub) зазначив, що Карл-Еріван Хауб є дуже досвідченим лижником та альпіністом, передає газета Handelsblatt.

Сім'я мільярдера заявила про готовність надати велику фінансову суму на його пошуки. За даними італійських рятувальників, пошукова операція ускладнюється поганою видимістю і небезпекою сходження лавин.

До групи Tengelmann, що є однією з найбільших сімейних компаній в Німеччині, серед іншого, входить мережа будівельних магазинів Obi, сайт інтернет-торгівлі Plus.de і мережі-дискаунтери Kik і Netto. За даними Forbes, статки Гауба оцінюються у 6,4 мільярда доларів