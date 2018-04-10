 В Альпах зник німецький мільярдер | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2018
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Новини

В Альпах зник німецький мільярдер

В Альпах тривають пошуки німецького мільярдера, глави групи Tengelmann Карла-Ерівана Гауба. Він зник ще 7 квітня.

Карл-Еріван Гауб зник в Альпійських горах

Карл-Еріван Гауб зник в Альпійських горах

В Альпах на кордоні між Швейцарією та Італією зник і не виходить на зв'язок німецький мільярдер, глава групи Tengelmann Карл-Еріван Гауб (Karl-Erivan Haub). Востаннє його бачили в суботу, 7 квітня. "Пошуки активно тривають, ми робимо все, щоб його знайти", - повідомила увечері у вівторок, 10 квітня, речниця Tengelmann.

Як повідомила швейцарська газета Blick, родичі 58-річного мільярдера звернулися в поліцію після того, як він 7 квітня не повернувся до готелю в швейцарському курорті Церматт. Перед цим він піднявся на гору Маттергорн.

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Родичі бізнесмена заявили, що поки не втрачають надії знайти його живим. Брат зниклого підприємця Крістіан Гауб (Christian Haub) зазначив, що Карл-Еріван Хауб є дуже досвідченим лижником та альпіністом, передає газета Handelsblatt.

Сім'я мільярдера заявила про готовність надати велику фінансову суму на його пошуки. За даними італійських рятувальників, пошукова операція ускладнюється поганою видимістю і небезпекою сходження лавин.

До групи Tengelmann, що є однією з найбільших сімейних компаній в Німеччині, серед іншого, входить мережа будівельних магазинів Obi, сайт інтернет-торгівлі Plus.de і мережі-дискаунтери Kik і Netto. За даними Forbes, статки Гауба оцінюються у 6,4 мільярда доларів
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