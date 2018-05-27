 В Австрії коаліція погодила плани скорочення соцвиплат іноземцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

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Новини

В Австрії коаліція погодила плани скорочення соцвиплат іноземцям

Уряд Себастіана Курца планує зробити знання німецької мови необхідною умовою для отримання повної соціальної допомоги. Окрім того, розмір виплат у всій Австрії буде уніфіковано.

Партнери по коаліції: правопопуліст Гайнц-Крістіан Штрахе (ліворуч) та консерватор Себастіан Курц (архівне фото)

Партнери по коаліції: правопопуліст Гайнц-Крістіан Штрахе (ліворуч) та консерватор Себастіан Курц (архівне фото)

Австрійська урядова коаліція у складі консерваторів та правопопулістів у понеділок, 28 травня, домовилася щодо зниження та уніфікації соціальної допомоги іноземцям, у тому числі й біженцям, які перебувають в Австрії. Згідно із представленим планом, виплати громадянам держав ЄС та третіх країн можуть надаватися лише після п'яти років перебування в Австрії і становитимуть щомісяця 563 євро на людину. Лише на таку суму можуть претендувати і ті, хто отримав статус біженця, якщо вони раніше не працювали в Австрії. 

Суму допомоги можна буде збільшити до повного обсягу - 863 євро, якщо іноземець, серед інших передумов, складе тест на знання німецької мови. "Фундаментальне правило, яке ми запровадимо: німецька стане ключем до отримання повної мінімальної допомоги", - заявив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz), цитує агентство Reuters.

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Європейська прикордонна служба Frontex має працювати в Африці, щоб запобігти незаконній міграції та небезпечним подорожам Середземним морем на човнах, вважає Себастіан Курц. (27.05.2018)

Австрія підтримала позицію Словаччини, яка виступає проти обов'язкових квот на розподіл біженців у ЄС. За словами міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайссль, тут необхідне більш комплексне рішення. (09.01.2018)

Щоб уникнути так званого "міграційного туризму", суми допомоги та умови їхнього отримання будуть однаковими на всій території Австрії. Нині у Відні перебуває, за даними уряду, понад половина тих, хто отримує соціальну допомогу, з них більш ніж 50 відсотків становлять іноземці. Розмір виплат у Відні вищий, ніж в деяких федеральних землях Австрії. Кількість отримувачів соціальної допомоги в Австрії в останні роки різко зросла.

У березні Конституційний суд Австрії уже заблокував пропозицію уряду надавати повну мінімальну допомогу лише тим, хто прожив у Австрії п'ять з останніх шести років. Суд виснував, що ставлення до біженців повинно бути кращим аніж до інших іноземців, оскільки біженці за визначенням не можуть повернутися в країну свого походження. Як пише інформагенція Reuters, Конституційний суд може заблокувати і нову пропозицію уряду, окрім того, Відень ризикує вступити з Брюсселем у суперечку щодо відповідності свого рішення європейським нормам у ставленні до громадян інших країн ЄС.

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Вибори в Австрії: "друзі Москви" та правий розворот (15.10.2017)

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

Аудіо й відео до теми

Вибори в Австрії: "друзі Москви" та правий розворот (15.10.2017)  

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