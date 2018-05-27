В Австрії коаліція погодила плани скорочення соцвиплат іноземцям

Австрійська урядова коаліція у складі консерваторів та правопопулістів у понеділок, 28 травня, домовилася щодо зниження та уніфікації соціальної допомоги іноземцям, у тому числі й біженцям, які перебувають в Австрії. Згідно із представленим планом, виплати громадянам держав ЄС та третіх країн можуть надаватися лише після п'яти років перебування в Австрії і становитимуть щомісяця 563 євро на людину. Лише на таку суму можуть претендувати і ті, хто отримав статус біженця, якщо вони раніше не працювали в Австрії.
Суму допомоги можна буде збільшити до повного обсягу - 863 євро, якщо іноземець, серед інших передумов, складе тест на знання німецької мови. "Фундаментальне правило, яке ми запровадимо: німецька стане ключем до отримання повної мінімальної допомоги", - заявив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz), цитує агентство Reuters.
Щоб уникнути так званого "міграційного туризму", суми допомоги та умови їхнього отримання будуть однаковими на всій території Австрії. Нині у Відні перебуває, за даними уряду, понад половина тих, хто отримує соціальну допомогу, з них більш ніж 50 відсотків становлять іноземці. Розмір виплат у Відні вищий, ніж в деяких федеральних землях Австрії. Кількість отримувачів соціальної допомоги в Австрії в останні роки різко зросла.
У березні Конституційний суд Австрії уже заблокував пропозицію уряду надавати повну мінімальну допомогу лише тим, хто прожив у Австрії п'ять з останніх шести років. Суд виснував, що ставлення до біженців повинно бути кращим аніж до інших іноземців, оскільки біженці за визначенням не можуть повернутися в країну свого походження. Як пише інформагенція Reuters, Конституційний суд може заблокувати і нову пропозицію уряду, окрім того, Відень ризикує вступити з Брюсселем у суперечку щодо відповідності свого рішення європейським нормам у ставленні до громадян інших країн ЄС.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Мета - вижити
Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Пішки до Європи
У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Глобальний шок
Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Хаос та відчай
Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Підніжка біженцю
Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Жодних відкритих кордонів
Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Символ жахіть
Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Невідомий новий дім
Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надія на підтримку
Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Надзвичайна ситуація в таборах
На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Порятунок у морі
Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.
-
"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)
Перечекати у Лівії
Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.
Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович