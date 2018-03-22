 Віталій Кличко не виключає, що побореться за крісло президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

Віталій Кличко не виключає, що побореться за крісло президента

Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що стане кандидатом у президенти під час виборів у березні 2019 року. Проте спершу він має виконати обіцянки перед киянами, стверджує політик.

Віталій Кличко не виключив, що піде в президенти

Віталій Кличко не виключив, що піде в президенти

Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що побореться за крісло президента України під час президентських виборів 2019 року.

"Цього я не виключаю. Але спершу я повинен домогтися успіху в Києві та довести до кінця те, що я обіцяв людям", - заявив Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel, яке було опубліковане в неділю, 25 березня.

DW.COM

Щоб уникнути екстрадиції в США, українському мільярдеру Дмитру Фірташу довелося в суді Відня розкрити неприємні факти з-за лаштунків політики і газового бізнесу. В обмін він отримав свободу. Репортаж DW. (01.05.2015)

У австрійській пресі регулярно повідомляють, з ким зустрічається Дмитро Фірташ у Відні, поки чекає на рішення суду про свою екстрадицію до США. Серед найрезонансніших - зустріч з Кличком і Порошенком. (04.04.2014)

Нагадаємо, під час попередніх президентських виборів в Україні у 2014 році Кличко зняв свою кандидатуру на користь чинного президента України Петра Порошенка, який тоді здобув перемогу у першому турі виборів. У квітні 2015 року український олігарх Дмитро Фірташ під час судового процесу у Відні щодо його екстрадиції до США заявив, що з 2012 року підтримував Кличка та його партію "УДАР". Він також повідомив, що проводив зустріч з Віталієм Кличком та Петром Порошенком у Відні напередодні президентських виборів 2014 року, у результаті якої, як стверджував олігарх, "ми отримали те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером (Києва - Ред.)".

Як відомо, чергові президентські вибори в Україні мають відбутись 31 березня 2019 року.
Дивитись відео 18:56

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