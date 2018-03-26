Вісім ордерів на арешт через вбивство посла РФ у Туреччині

Суд у Туреччині видав вісім ордерів на арешт підозрюваних у причетності до вбивства російського посла Андрія Карлова в Анкарі. Про це в понеділок, 2 квітня, повідомила агенція AFP. Їх звинувачують у навмисному вбивстві, а також спробі повалити конституційний лад у Туреччині.

Один з підозрюваних проповідник Фетхуллах Гюлен, який нині проживає в США. Турецький уряд покладає на рух Гюлена відповідальність за вбивство посла Росії Андрія Карлова. За версією слідства, вбивця посла був пов'язаний з опозиційним проповідником Гюленом і знав його особисто. Крім Гюлена, до переліку підозрюваних потрапив Серіф Алі Текалан, який раніше очолював університет в Стамбулі, який пов'язують із рухом Гюлена.

Посол Російської Федерації Андрій Карлов був убитий на відкритті виставки в Анкарі 19 грудня 2016 року. Російського дипломата розстріляв 22-річний турецький поліцейський Мевлют Мерт Алтінтас, якого після нападу застрелили правоохоронці.

Новина про видачу ордерів на арешт підозрюваних у вбивстві Карлова з'явилася за день до запланованого візиту до Туреччини російського президента Володимира Путіна, де він, зокрема, має зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.