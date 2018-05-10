Вісьмох ісламістів засудили до смертної кари в Ірані

Суд у Тегерані в неділю, 13 травня, засудив до смертної кари підозрюваних вісьмох бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", звинувачених у причетності до скоєння теракту в іранській столиці в червні 2017 року, повідомляє інформагенція Reuters. Рішення суддів ще може бути оскаржене у Верховному суді Ірану.

Процес у справі теракту в Тегерані розпочався наприкінці квітня. На лаві підсудних спочатку перебували 26 підозрюваних, нині 18 з них ще очікують вироку.

Нагадаємо, на початку червня 2017 року у Тегерані озброєні автоматами бойовики вчинили напад на іранський парламент, а пізніше того ж дня ще одна група нападників атакувала мавзолей аятоли Хомейні, розташований у передмісті іранської столиці. Тоді внаслідок атак загинуло 18 осіб, десятки людей зазнали поранень. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за подвійний теракт у Тегерані.