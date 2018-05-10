 Вісьмох ісламістів засудили до смертної кари в Ірані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Вісьмох ісламістів засудили до смертної кари в Ірані

Восьмеро підозрюваних членів угруповання "Ісламська держава" засуджені до смертної кари за напад на іранський парламент та мавзолей аятоли Хомейні в Тегерані в червні 2017 року.

Суд в Ірані

Засідання суду в Тегерані, 13 травня 2018 року

DW.COM

Іранське державне телебачення повідомило про вбивство всіх нападників на парламент. Рятувальники заявили про загибель щонайменше 12 осіб у двох скоординованих терактах у місті. (07.06.2017)

Суд у Тегерані в неділю, 13 травня, засудив до смертної кари підозрюваних вісьмох бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", звинувачених у причетності до скоєння теракту в іранській столиці в червні 2017 року, повідомляє інформагенція Reuters. Рішення суддів ще може бути оскаржене у Верховному суді Ірану.

Процес у справі теракту в Тегерані розпочався наприкінці квітня. На лаві підсудних спочатку перебували 26 підозрюваних, нині 18 з них ще очікують вироку. 

Нагадаємо, на початку червня 2017 року у Тегерані озброєні автоматами бойовики вчинили напад на іранський парламент, а пізніше того ж дня ще одна група нападників атакувала мавзолей аятоли Хомейні, розташований у передмісті іранської столиці. Тоді внаслідок атак загинуло 18 осіб, десятки людей зазнали поранень. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за подвійний теракт у Тегерані.
Дивитись відео 03:18

Авіаносець "Теодор Рузвельт" проти ІД: репортаж з палуби (05.04.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Авіаносець "Теодор Рузвельт" проти ІД: репортаж з палуби (05.04.2018)  

Також за темою

Homs Ruinen

Світові гравці у Сирії: інтереси сторін 12.04.2018

Перебіг війни у Сирії визначає не лише президент Асад та опозиційні групи. Багато країн втручаються у конфлікт з різних причин: військових, релігійних, економічних або ж керуючись інтересами у сфері політики безпеки.

Iran Parlament in Teheran

Тегеран: вибух у мавзолеї, заручники у парламенті та кілька загиблих 07.06.2017

Напружена ситуація у Тегерані триває - відомо про взятих у парламенті заручників. Нападників на мавзолей Хомейні нейтралізували.

Iran Anschlag

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за подвійний теракт у Тегерані 07.06.2017

Іранське державне телебачення повідомило про вбивство всіх нападників на парламент. Рятувальники заявили про загибель щонайменше 12 осіб у двох скоординованих терактах у місті.

Докладно

У Чорногорії стріляли в журналістку Оліверу Лакіч

Чорногорія: журналісти під прицілом

У Чорногорії стріляли в опозиційну журналістку Оліверу Лакич. До цього може бути причетний президент країни Джуканович. 

USAID підтримає розвиток, зокрема, Слов'янська

США допоможуть Донбасу на 125 мільйонів доларів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть 125 мільйонів доларів на розвиток економіки Донбасу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  