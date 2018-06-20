Вірменія-ЄС: чи змінилися відносини після революції?

Після зміни влади внаслідок масових протестів у Вірменії у багатьох поставало запитання, наскільки може змінитися зовнішня політика Єревана. Перш за все у відносинах як з Росією, так і Заходом. У четвер, 21 червня, в Брюсселі відбулась перша Рада партнерства ЄС-Вірменія.

На попередніх засадах

"Вірменія та ЄС висловили свою готовність розширювати та поглиблювати співпрацю в рамках нової правової основи", - наголошується в спільній заяві за підсумками Ради. Йдеться про угоду про всеохопне та розширене партнерство між двома сторонами. Угоду, підписану ще попереднім урядом у листопаді минулого року, та ратифіковану парламентом Вірменії за пару днів до початку протестів у квітні.

Новий прем'єр Вірменії Нікол Пашинян (другий ліворуч) ще у травні встиг зустрітися з лідерами країн Євразійського економічного союзу

Ця угода створює рамки для політичного діалогу та секторальної співпраці між сторонами, а також реформ у Вірменії. При цьому в економічній частині документ набагато скромніший, ніж угоди про асоціацію України або Грузії. Оскільки Вірменія входить до Євразійського економічного союзу, то вона не може брати участь у зоні вільної торгівлі з ЄС. Попередньо угода про партнерство набула чинності з червня, тепер очікується її ратифікація з боку ЄС та його держав.

Що ЄС може дати Вірменії

Як і на попередній подібній зустрічі рік тому, які тоді ще називалася Радою співпраці, Вірменію також представляв міністр закордонних справ. Нині цю посаду обіймає Зограб Мнацаканян. Під час підсумкової прес-конференції він довго дякував Верховній представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріці Могеріні за прийом і гостинність. З конкретики міністр зосередився на впровадженні нової угоди, яку він назвав важливим інструментом просування реформ у Вірменії. Єдина зміна, про яку сказав Мнацаканян, було відновлення комісії, котра координує імплементацію угоди.

У люб'язностях Могеріні в боргу не залишилася, назвавши Раду "надзвичайно продуктивною та надзвичайно позитивною". За її словами, угода про партнерство допоможе привабити інвестиції у Вірменію, стимулює торгівлю та дозволить модернізувати інфраструктуру в країні.

Для цього Єревану необхідно проводити реформи: покращити бізнес-клімат, змінити виборче законодавство перед наступними виборами. Як і зазвичай, очікування Євросоюзу щодо реформ супроводжуються не лише готовністю допомагати, але і грошима - для Вірменії на 2017-2021 роки Брюссель запланував 160 мільйонів євро.

Водночас ЄС окремо привітав "чітку відданість" уряду Вірменії боротьбі з корупцією та уже "вжиті конкретні дії".

Перспективи безвізу

Представники нової влади Вірменії в Брюсселі також висловили бажання почати діалог щодо безвізового режиму. Як уточнила Могеріні, поки йдеться лише про виконання угоди про спрощення візового режиму та реадмісію. А ось рішення про перехід до наступного кроку - діалогу про безвіз - у руках урядів держав ЄС. Тому дискусію на цю тему за участі представників цих урядів Могеріні вважає "хорошою та корисною вправою".

Могеріні та Мнацаканян також обговорили ситуацію довкола Нагірного Карабаху. Обидва політики наголосили підтримку мирного шляху вирішення конфлікту. Торкнулися вони і міжнародних тем: відносин Вірменії з Туреччиною, підтримки ЄС і Вірменією ядерної угоди з Іраном, а також сирійських біженців у Вірменії. Росію ні Могеріні, ні Мнацаканян публічно не згадували.

Можливо, саме відсутність спірних питань на порядку денному дозволило Раді завершити свою роботу раніше запланованого часу, що трапляється нечасто. Вірменський міністр назвав це ознакою того, що "ми можемо працювати дуже ефективно".