Вірменія паралізована: чому населення знову страйкує? (відео)

Коментар: Quo vadis, Вірменіє?

Несподівано швидко глава вірменського уряду Серж Саргсян піддався тискові вулиці і пішов у відставку. Однак ще не зовсім зрозуміло, у якому напрямку піде тепер країна, пише Міодраг Шоріч. (24.04.2018)