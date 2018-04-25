Вірменія паралізована: чому населення знову страйкує? (відео)

Протести у Вірменії набирають дедалі більших обертів. Люди втомлені від корупції у владі і блокують дороги й урядові квартали. Дивіться репортаж DW з Єревана.
Протести у Вірменії спалахнули з новою силою. Причина - парламент напередодні не обрав лідера опозиції новим прем'єром. Утім, причини протестів не лише політичні. Чим незадоволені вірмени? Дивіться репортаж DW з Єревана.
Політичні сили Вірменії за тиждень спробують розв'язати конфлікт у парламенті. Тим часом протестувальники заблокували рух транспорту на кордонах країни. (02.05.2018)
Лідер вірменського протестного руху Нікол Пашинян оголосив про блокування єреванського аеропорту і залізниці та закликав до "політичного похорону" правлячої Республіканської партії. (01.05.2018)