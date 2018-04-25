 Вірменія паралізована: чому населення знову страйкує? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.05.2018
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Політика й суспільство

Вірменія паралізована: чому населення знову страйкує? (відео)

Протести у Вірменії набирають дедалі більших обертів. Люди втомлені від корупції у владі і блокують дороги й урядові квартали. Дивіться репортаж DW з Єревана.

Armenien Opposition Protest in Jerewan (Reuters/G. Garanich)

Протести у Вірменії спалахнули з новою силою. Причина - парламент напередодні не обрав лідера опозиції новим прем'єром. Утім, причини протестів не лише політичні. Чим незадоволені вірмени? Дивіться репортаж DW з Єревана. 

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Голосування за нового прем'єра Вірменії призначили на 8 травня

Політичні сили Вірменії за тиждень спробують розв'язати конфлікт у парламенті. Тим часом протестувальники заблокували рух транспорту на кордонах країни. (02.05.2018)  

Пашинян оголосив кампанію тотальної непокори у Вірменії

Лідер вірменського протестного руху Нікол Пашинян оголосив про блокування єреванського аеропорту і залізниці та закликав до "політичного похорону" правлячої Республіканської партії. (01.05.2018)  

Коментар: Quo vadis, Вірменіє?

Несподівано швидко глава вірменського уряду Серж Саргсян піддався тискові вулиці і пішов у відставку. Однак ще не зовсім зрозуміло, у якому напрямку піде тепер країна, пише Міодраг Шоріч. (24.04.2018)  

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