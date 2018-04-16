Віктор Медведчук: "Я не вважаю Росію агресором"

Український бізнесмен і політик Віктор Медведчук не вважає Росію агресором в Україні. Про це лідер руху "Український вибір" заявив у інтерв'ю DW, яке було оприлюднене в середу, 18 квітня.

"Конфлікт на Донбасі - це конфлікт між людьми, які не погодилися з приходом нової влади і з політиками нової влади", - заявив Медведчук, зазначивши, що Росія, як і ОБСЄ виступає лише посередником у питання розв'язання конфлікту на Донбасі, що "безпосередньо записано в мінських угодах".

Віктор Медведчук під час інтерв'ю DW

"Росія присутня в нормандському форматі і взяла на себе функції з надання впливу на керівництво невизнаних республік", - сказав Медведчук. На запитання кореспондентки DW щодо наявності російських частин на Донбасі Медведчук заявив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ " ніколи не повідомляла про наявність регулярних частин РФ на території, непідконтрольною Україні". Політик також уникнув відповіді на запитання щодо наявності російського озброєння на Донбасі. Так само він наголосив, що його не цікавить питання, хто фінансує бойові дії сепаратистів на Донбасі.

За словами Медведчука, проводячи переговори в Москві, він "виконує прохання президента України пана Порошенка". При цьому йдеться про питання обміну та звільнення осіб, яких утримують на території Росії та неконтрольованій території Донецької та Луганської областей, а також про реалізацію мінських домоленостей.