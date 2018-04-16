Віктор Медведчук: Мені не цікаво, хто фінансує сепаратистів на Донбасі

Український політик і бізнесмен Віктор Медведчук - один з основних переговірників між Росією та Україною з мирного врегулювання на Донбасі та обміну полоненими. При цьому його пов'язують близькі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, який є хрещеним батьком його доньки.

Deutsche Welle: Вікторе Володимировичу, вас в Україні вважають представником Володимира Путіна. Ви дійсно представляєте його інтереси в українській політиці?

Віктор Медведчук: Я не думаю, що пану Путіну, президенту Російської Федерації, потрібні представники в Україні, які би представляли його політику. Я думаю, що більше потрібні сьогодні Україні людина або люди, які могли би спілкуватися напряму і з представниками керівництва Російської Федерації, і з представниками керівництва невизнаних республік в Донецьку та Луганську. Тому у цьому випадку те, що я роблю в Москві, я виконую прохання президента України, пана Порошенка.

Чому президент Порошенко обрав саме вас як посередника у переговорах між Україною та Росією?

Тут все дуже просто. І пан Порошенко сам пояснив, коли його про це спитали. Він сказав, що пан Медведчук - найефективніший переговірник з питання визволення утримуваних осіб. Чому? Тому що у нього є особисті стосунки з паном Путіним.

Хто насправді винен у розв'язанні збройного конфлікту на Донбасі?

Я не вважаю Росію у цьому випадку агресором. Росії від самого початку відводилася роль країни, яка може так чи інакше впливати на непідконтрольні території у питаннях реалізації мінських домовленостей.

Віктор Медведчук

Виходить, що Росіяє стороною конфлікту, якщо вона впливає на окуповані території?

Абсолютно невірно. Від самого початку цей формат передбачав, що Росія та ОБСЄ виступають посередниками. Але не стороною конфлікту. І це безпосередньо записано у Мінських угодах. Конфлікт на Донбасі - це конфлікт між людьми, які не погодилися з приходом нової влади і з політиками нової влади.

Сторони конфлікту - це, відповідно, різні групи в різних частинах України?

Цілком правильно.

Ось ви самі говорили в інтерв’ю "Новій газеті", що такий масштабний обмін полоненими, який відбувся 27 грудня 2017 року, був би неможливим, якби Володимир Путін не зателефонував главам невизнаних республік.

Цілком правильно..

Так Володимир Путін і Росія - нідо чого в цьому конфлікті? Чому ж тоді вони його слухають?

Я вам поясню. Росія присутня в нормандському форматі і взяла на себе функції з впливу на керівництво невизнаних республік.

Ви дуже часто посилаєтеся на мінськіугоди і, зокрема, стверджуєте, що на Донбасі немає російських регулярних військ.

Це не я стверджую. Це стверджує Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка там перебуває у кількості 1000 людей.

В пункті 10 мінських угод вказано, що необхідне виведення іноземних збройних формувань. Про які іноземні збройні формування йдеться?

Добровольці з одного та іншого боку і в одних, і в інших воєнних підрозділах були завжди. Йдеться про те, щоб будь-яких іноземних збройних формувань не було там, коли повністю виконуватимуться пункти та статті мінських угод. Йшлося саме про це.

Відведення важкого озброєння - другий пункт мінських угод. Там вказується військова техніка, яка є на озброєнні у російської регулярної армії. Зокрема, реактивна система залпового вогню "Торнадо-С".

Нічого не можу вам сказати.

Ця РСЗВ поступила на озброєння російської арміїу 2012 році. Як вона опинилася на окупованій території?

Ні, там не може бути вказане озброєння. Там немає ніяких озброєнь.

В мінських угодах вказані "Торнадо-С, "Ураган, "Смерч" і тактичні ракетні системи "Точка-У".

Ні, в мінських угодах не перелічуються озброєння. Там перелічуються важкі озброєння і калібри безпосередньо озброєнь. А звідкіля воно там взялося, у вас правильна інформація?

У мене правильна інформація.

Мені про це невідомо. Це треба ставити питання ОБСЄ. Вони мають підтвердити, що є таке озброєння, і звідки воно там взялося.

Звідкіля у сепаратистів гроші на те, щоб продовжувати бойові дії?

Ніколи не питав про це. Ті питання, щодо яких я веду переговори, не передбачають такого глибокого та непотрібного для мене інтересу.

Ви говорили, що вважаєте, ніби США ввели зовнішнє управління, що посол США в Україні - головний гравець на політичному полі. Однак МВФ є кредитором України.І зрозуміло, що як будь-який кредитор він зацікавлений у тому, щоб держава боролася з корупцією. То чому ви вважаєте цю вимогу проявом зовнішнього управління США?

МВФ і США не пропонують. Вони вимагають. Вони зажадали зняття генерального прокурора. Наче ми - колонія, азіатська або африканська. І цього генерального прокурора, як заявив пан Байден, зняли за годину. Коли бігають в посольство США і радяться, що робити, у мене виникає питання, навіщо тоді влада в Україні?

А, приміром, той факт, що Володимир Путін зателефонував Захарченкуабо Пасічнику або Плотницькому, не є проявом зовнішнього управління з боку Росії?

Абсолютно різні речі. Путін попросив на моє прохання і прохання його Святості патріарха Кирила, щоб він звернувся до керівників невизнаних республік у питанні обміну, переговори щодо якого велися цілий рік. Для того, щоб звільнити людей як з одного, так і з іншого боку лінії розмежування.

Хрещеним батьком вашої доньки Дарини є президент Володимир Путін, а хрещеною - Світлана Медведєва.Чому ви вирішили, що саме президент Путін має бути хрещеним вашої доньки?

У мене були стосунки тоді дружні з паном Медведєвим, ми були главами адміністрацій президента. У мене були нормальні ділові стосунки з паном Путіним, і просто у розмові виникла ця ідея. Десь восени 2004 року була розмова, я звернувся з таким проханням, і вони погодилися з цим.

Тобто можна сказати, що Володимир Путін - ваш близький друг?

Ви знаєте, коли йдеться про таку людину, то таке питання можна ставити лише йому. Чи вважає він когось близьким другом. А мені некоректно про це говорити.

Вважає, як вам здається? Він довіряє вам як людині, відповідальній нині за переговірний процес?

Я думаю, що у пана Путіна є до мене довіра.

Ви - доволі заможна людина. При цьому ви постійно займалися політичною діяльністю. Як вам вдалося заробити такукількість грошей?

Починаючи з 1992-го року, я активно займаюся бізнесом. І, до речі, з того ж року декларую усі свої доходи в Україні. Я прийшов в політику у 1997-му році і, на відміну від інших українських політиків, які так багато говорять про свої заробітки, про свої статки, про свої політичні погляди, я продав весь свій бізнес.

У 2005 році я пішов і знову став займатися активно бізнесом і займаюся ним останні 13 років. Тому те, що я - заможна людина, це - факт. І те, що статки свої я отримав в результаті законного бізнесу - це факт.