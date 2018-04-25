 Віктору Орбану довірили формувати новий уряд Угорщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

Віктору Орбану довірили формувати новий уряд Угорщини

Угорський президент уповноважив нинішнього прем'єра країни Віктора Орбана формувати новий уряд Угорщини після виборів. Останній обіцяє збудувати "християнську демократію".

Віктор Орбан під час прес-конференції, 7 травня 2018 року

Віктор Орбан під час прес-конференції, 7 травня 2018 року

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що головним завданням його нового уряду буде захист безпеки країни та збереження християнської культури. Про це він заявив на прес-конференції у понеділок, 7 травня, після того, як угорський президент уповноважив його сформувати новий уряд країни. "Основним завданням нового уряду буде збереження безпеки Угорщини та християнської культури", - наголосив Орбан, якого цитує агентство Reuters.

У вівторок, 8 травня, новообраний парламент має зібратися на своє перше засідання, під час якого Орбана повинні офіційно затвердити новим очільником уряду.

У радіоінтерв'ю минулої п'ятниці Орбан заявив, що його уряд будує "християнську демократію". "Ми працюємо над побудовою християнської демократії традиційного зразка, вкоріненої у європейські традиції", - наголосив політик.

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Нагадаємо, на парламентських виборах в Угорщині у квітні цього року перемогла правоконсервативна партія "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана. Коаліція прем'єра отримає в парламенті дві третини місць - 133 зі 199-ти.

Свою передвиборну кампанію 54-річний Орбан побудував на консервативній та націоналістичній риториці: він лякав виборців напливом мігрантів і виставляв себе захисником суверенітету країни та "християнської Європи".

Паралельно уряд Орбана конфліктує із американським мільярдером угорського походження, поборником ліберальних цінностей Джорджем Соросом. Він, зокрема активно використовував "антисоросівську" риторику під час передвиборної кампанії 2018 року. Фінансована Соросом організація "Фундація відкритого суспільства" (ФВС) базована у Будапешті. Прем'єр вважає, що легендарний інвестор прагне заселити Угорщину мігрантами з Африки та Близького Сходу та знищити "угорськість". Нещодавно стало відомо, що ФВС у найближчому майбутньому закриє свій офіс у країні.
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