 Військові Туреччини та США розпочали патрулювання поблизу сирійського Манбіджа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

Військові Туреччини та США розпочали патрулювання поблизу сирійського Манбіджа

Турецькі та американські військові патрулюють території, які контролюють турки та курди відповідно. Тим часом прем'єр Туреччини заявив про намір військових країни "поступово" увійти в Манбідж.

Курдські бійці у Манбіджі перевіряють документи цивільних

Курдські бійці у Манбіджі перевіряють документи цивільних

Армія Туреччини повідомила, що її підрозділи, а також підрозділи армії США у понеділок, 18 червня, розпочали патрулювання на околицях міста Манбідж на півночі Сирії.  Цю інформацію підтвердили спостерігачі та курдські формування. "Турки патрулюють  на північ від району Саджур, у той час як американці - з боку, контрольованого військовою радою Манбіджа", - розповів інформагенції dpa Шерван Дарвіш, речник військової ради Манбіджа, яку очолюють курди. Він додав, що патрулі не заходитимуть на територію іншої сторони. 

Американці також патрулюють околиці Манбіджа

Американці також патрулюють околиці Манбіджа

Турецькі військові наголосили, що таке патрулювання здійснюється відповідно до домовленості між Туреччиною та США. Там також підтвердили, що патрулі турецьких та американських військових не перетинатимуться. Тобто фактично вони здійснюватимуть патрулювання вздовж лінії розмежування між районами, підконтрольними туркам та курдам відповідно.

DW.COM

Уряд Сирії вимагає від США залишити територію країни. В іншому разі він погрожує здійснити наступ на територію, підконтрольну підтримуваним Вашингтоном курдським загонам, на якій розміщені американські військові. (31.05.2018)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара завершить військову операцію на півночі Сирії після взяття міста Таль-Рифат. Раніше ЗМІ з посиланням турецьку армію повідомили про захоплення усього району Афрін. (25.03.2018)

Турецька армія заявляє про повне захоплення сирійського району Афрін, повідомляють державні ЗМІ в Анкарі. Між тим правозахисники вимагають виходу турецьких військ з регіону. (25.03.2018)

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив 18 червня, що турецькі військові розраховують увійти до Манбіджа "поступово", повідомляє інформагенція Reuters. Чавушоглу наголосив у розмові з журналістами, що Манбідж буде очищено від курдських підрозділів, що належать до Загонів народної самооборони (YPG) та Робітничої партії Курдистану (PKK).

5 червня курдські підрозділи YPG заявили, що вивели своїх військових радників з Манбіджа після того, як турецька сторона повідомила, що досягла домовленості з американцями щодо майбутнього регіону.

Нагадаємо, 20 січня турецькі підрозділи розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення YPG з району Афрін. Наприкінці березня вони встановили свій контроль в районі. 6 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина буде проводити "подальші наступи" в Сирії - як проти бойовиків угруповання "Ісламська держава", так і проти курдських підрозділів. 

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