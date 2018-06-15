Військові Туреччини та США розпочали патрулювання поблизу сирійського Манбіджа

Армія Туреччини повідомила, що її підрозділи, а також підрозділи армії США у понеділок, 18 червня, розпочали патрулювання на околицях міста Манбідж на півночі Сирії. Цю інформацію підтвердили спостерігачі та курдські формування. "Турки патрулюють на північ від району Саджур, у той час як американці - з боку, контрольованого військовою радою Манбіджа", - розповів інформагенції dpa Шерван Дарвіш, речник військової ради Манбіджа, яку очолюють курди. Він додав, що патрулі не заходитимуть на територію іншої сторони.

Американці також патрулюють околиці Манбіджа

Турецькі військові наголосили, що таке патрулювання здійснюється відповідно до домовленості між Туреччиною та США. Там також підтвердили, що патрулі турецьких та американських військових не перетинатимуться. Тобто фактично вони здійснюватимуть патрулювання вздовж лінії розмежування між районами, підконтрольними туркам та курдам відповідно.

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив 18 червня, що турецькі військові розраховують увійти до Манбіджа "поступово", повідомляє інформагенція Reuters. Чавушоглу наголосив у розмові з журналістами, що Манбідж буде очищено від курдських підрозділів, що належать до Загонів народної самооборони (YPG) та Робітничої партії Курдистану (PKK).

5 червня курдські підрозділи YPG заявили, що вивели своїх військових радників з Манбіджа після того, як турецька сторона повідомила, що досягла домовленості з американцями щодо майбутнього регіону.

Нагадаємо, 20 січня турецькі підрозділи розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення YPG з району Афрін. Наприкінці березня вони встановили свій контроль в районі. 6 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина буде проводити "подальші наступи" в Сирії - як проти бойовиків угруповання "Ісламська держава", так і проти курдських підрозділів.